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Kaynak: AA

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dar ve Kallas'ın, Filipinler'in başkenti Manila'da yapılan ASEAN Bölgesel Forumu kapsamında bir araya geldiği ifade edildi.

Dar ve Kallas'ın Pakistan-AB Stratejik Etkileşim Planı kapsamında işbirliğinin artırılmasına yönelik ortak taahhütlerini yinelediği belirtilen açıklamada, "(Dar ve Kallas), Bölgesel gelişmeler konusunda fikir alışverişinde bulundular, özellikle ABD-İran durumu bağlamında, sürdürülebilir diplomasinin barış ve istikrara giden tek uygulanabilir ve kalıcı yol olmaya devam ettiğini vurguladılar." denildi.

Açıklamada, tarafların ayrıca ABD ile İran arasındaki gelişmelerin bölgesel güvenlik, küresel enerji piyasaları, denizcilik güvenliği, ticaret ve tedarik zincirleri üzerindeki etkilerine dikkati çekerek, diyaloğun sürdürülmesi ve uluslararası hukuka bağlı kalınmasının önemi konusuna parmak basıldı.