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Kaynak: AA

Ordu tarafından yapılan açıklamada, "Yıldırım Operasyonu'nun 21'inci aşaması kapsamında gerçekleştirilen harekât, ABD'nin İran topraklarına yönelik saldırılarına karşılık olarak icra edildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Ed-Doha Askeri Üssü'nde bulunan ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait mühimmat depoları ve lojistik unsurların kamikaze İHA'larla vurulduğu iddia edildi.

ABD'nin gece saatlerinde İran'a yönelik saldırı başlattığını açıklamasının ardından ülkenin farklı bölgelerinden art arda patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

Huzistan, Sistan-Belucistan, Hürmüzgan, Buşehr, Kirmanşah, Hemedan ve Kürdistan eyaletlerinin çeşitli noktaları ile Tebriz kentinin ABD tarafından düzenlenen füze ve hava saldırılarının hedefi olduğu aktarıldı.