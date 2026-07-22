Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve geldiği günden itibaren öncelik verdiği "Başkentte Kırsal Kalkınma Hamlesi", tarımın her alanında meyvelerini vermeye devam ediyor.
Mansur Yavaş'ın projesi ATA Çiftliği'nde ilk hasat yapıldı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yönetiminin Başkent'te tarımsal üretimi artırma ve biyoçeşitliliği koruma vizyonu doğrultusunda Türkiye’nin en büyük tarım kampüsü ATA Çiftliği’nde (BAKAP) kurulan Arıcılık Araştırma, Üretim ve Eğitim Merkezi'nde 2026 yılının ilk bal hasadı yapıldı.Züleyha Öncü
Mansur Yavaş yönetiminin daha önce hayata geçirdiği ücretsiz sıvı gübre desteği, mazot yardımı, nohut ve buğday tohumu dağıtımları, yerli fide destekleri ve sözleşmeli üreticilik modellerinin ardından, tarımsal ekosistemin merkezine arıcılık yerleştirildi.
Türkiye'nin en büyük tarım ve rekreasyon alanı olan Gölbaşı'ndaki BAKAP ATA Çiftliği'nde faaliyet gösteren merkezde, hem bal üretimi yapılıyor hem de arıcılara bilimsel yöntemlerle yol gösteriliyor.
"50 Kovandan 150 Koloniye Ulaştık: Saf Anadolu Irkını Koruyoruz"
Hasadı yapılan ballardan birinin tek bir bitkiden alınan özel "monoflora" balı olduğunu belirten ABB Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün, 2026 yılının ilk bal hasadını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu:
"Burada, 50 kovanla başladığımız yolculuğumuz şu an 150 koloniye kadar çıktı. Kullandığımız arı, saf Anadolu ırkı arısıdır. Burada yaptığımız çalışmalardan bir tanesi mevcut kullanmış olduğumuz Anadolu ırkının genetik özelliklerini korumak.
Çıkarttığımız ve larva transferi yaptığımız kovanda elimizdeki mevcut arılardan genetik olarak ilerlemeyi sağlayacak en iyi şartlara sahip ana arıları seçip tekrar kolonimizin içerisinde kullanıyoruz. Böylece elimizdeki kolonilerin genetik olarak ilerlemesini, verimini ve gen kaynaklarının korunmasını en iyi şekilde sağlamaya çalışıyoruz.
Yani hem bal üretirken gen kaynaklarını koruyoruz. Ayrıca merkezde, balın yanı sıra yan ürünler denilen apiterapi ürünleri denilen propolis, perga, arı zehri gibi ürünleri de üreterek ve bunları da uygulamalı eğitimlerle çiftçiye anlatıyoruz."
İklim değişikliğinin arıcılık üzerindeki etkilerine de dikkat çeken Tüzün, saf Anadolu bal arısının iklimdeki anomali değişikliklere yüksek uyum sağladığını ve biyoçeşitliliği korumada en kritik unsur olduğunu belirtti.
Uysal: "Ankara'da İlk Defa Yapılan Bir Çalışma"
ABB Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hüseyin Şemsi Uysal ise merkezde yalnızca bal üretilmediğini, elde edilen analiz sonuçlarının üniversitelerle, üreticilerle ve özel arıcılık dergileriyle paylaşılacağını belirterek şunları söyledi:
"2026 yılının ilk bal hasadını gerçekleştirdik. 2025 yılı sonbahar koloni yönetimi ve 2026 yılı bahar koloni yönetiminden sonra uyguladığımız teknikler sonucunda ne kadar bal elde ettiğimizi ortaya koyacağız.
Bu bizim yaptığımız uygulamaların doğruluğunun ne kadar yerinde olduğunu gösteren bir üretim sezonu olacak. Esas amaç burada doğru tekniklerle, üretilen balda, polenlerde üniversitelerle iş birliği yapılarak analizlerin gerçekleştirilmesi ve saf Anadolu ırkının Ankara şartlarında hangi derecede bal ürettiğini kanıtlamak.
Aynı zamanda bu üretim merkezimizin amacı yerinde uygulamaları çiftçilere eğitimler vererek onların da bizlerin yaşadığı tecrübeleri yerinde görerek, arıcılıkta daha üst seviyelere gitmelerini sağlamak olacaktır."