Özgür Özel, kurulacak olan yeni partinin kuruluş tarihi ve ismi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Partinin kuruluş aşamasında olduğunu, çalışmaların hızla devam ettiğini söyleyen Özel, "Genel kabul gören isim belli, logo çalışılıyor" dedi.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

KILIÇDAROĞLU'NUN 'FETÖ' SÖZLERİNE YANIT

Özgür Özel'e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ'nün Özgür Özel ve arkadaşlarını desteklediğini mi düşünüyorsunuz?" sorusuna "Evet, destek veriyorlar. YouTuber'lara bakın, hepsi destek veriyor" açıklaması da soruldu.

Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine şöyle cevap verdi:

Kemal Bey buna bir kere kalkıştı topladığı kalabalığa hitap ederken. Bir FETÖ iması yaptı. Cevabı Balyoz mağduru, içeride yıllarca yatmış Askeri Casusluk, Ergenekon mağduru, o günlerde her ihtiyaç duyduklarında Özgür Özel'i, Veli Ağbaba'yı, CHP'nin cezaevi komisyonu üyelerini görenler, dönemin Genelkurmay Başkanı'ndan ve bütün FETÖ mağdurlarından aldılar. Kemal Bey'e en sert eleştiriler o günlerde 'Herkese FETÖ'cü diyebilirsiniz de Özgür Özel'e ve arkadaşlarına diyemezsiniz. FETÖ'nün en acımasız günlerinde yanımızda bir tek onlar bulunuyordu' dediler. Bunun üzerine Sözcü TV'de yapılan telafiyi ya da 'ben onu demek istememiştim, kendi FETÖ'cü danışmanlarım vardı. Onları kastettim' gibi bir özeleştiriyi kabul ettik.

"BU ÇAMUR BİZE YAPIŞMAZ"

Onun üstüne şimdi, yok FETÖ'cü YouTuber'lar... Yıllarca Kemal Bey'e bu suçlamayı AK Parti yöneltiyordu. Kemal Bey yıllarca kendisine yapılan bu ithamı, döndürüp bana mı yapacak? Olacak şey mi! 'Kemal Bey'i FETÖ'cüler destekliyor. Yurt dışından YouTuber'lar destekliyor' iddialarına cevap vermekle geçti benim ömrüm. Ergenekon, Balyoz, Askeri Casus'da dimdik duran, buna karşı 8 tane kitap yazan bizim ekibimiz. Darbe gecesi Meclis'te net duran, darbeden sonraki süreçte de FETÖ'cülerin saldırısına uğramış birisine attıkları bu çamur yapışmaz!"

YENİ PARTİ NE ZAMAN KURULACAK?

-Yeni partiyi ne zaman ilan edeceksiniz?

Götürdüğümüz imzalara rağmen kurultayı yapmıyorlar. Bunun bir mahkeme süreci var. Yargıtay süreci var, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduğumuz Parti Meclisi'nin düştüğü ve 40 gün içinde kurultay yapılmasıyla ilgili bir süreç var. Bunların hepsi 10-15 günlük işler. Ondan sonra Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayıp karar vereceğiz. Seçilmiş il başkanlarım ile konuşacağım. Parti Meclisimiz ile konuşacağız. Bir yandan bir grup arkadaşımız yeni partinin kurulumuyla ilgili, bir grup arkadaşımızın mevcut bir siyasi partinin hazırda bulundurulmasıyla ilgili her ihtimale karşı... Tüzük yazılıyor, program yazılıyor, kurucular kuruluna karar veriliyor. Temmuz ayının bitimi, ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmi adımlar atılır.

KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı çağrıyı yineleyen Özel, "Arınacaksak, en büyük arınma için milletin hakemliğine başvuralım. Gidelim 2 milyon üyemize. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel yarışsın, kaybeden siyasetten çekilsin, partiyi salsın. Yarıştık, yüzde 90'ın altında oy alırsam siyasetten tamamen çekileceğim" ifadelerini kullandı.

YENİ PARTİNİN İSMİ BELLİ Mİ?

Yeni partinin isminin belli olup olmadığı sorulan Özel, "İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Genel kabul gören isim belli, logo çalışılıyor. Şimdilik yeni parti diyelim" yanıtını verdi.