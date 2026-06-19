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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, kaleme aldığı yazıda, mulak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı düşen Özgür Özel için bir ekip tarafından ofis arandığını ve bu kapsamda üç farklı yerle görüşme yapıldığını öne sürdü. Görüşmelerde mülk sahiplerine, “Özgür Bey’in çalışmalarını yürütmesi için ofis kiralayacağız. Bu ofis parti binası olmayacak, sadece çalışmalarını yürüteceği bir büro olacak” denildiği aktarıldı.

Selvi, söz konusu girişimlere rağmen henüz hiçbir yerden olumlu yanıt alınamadığını belirterek, “Şu ana kadar 3 yerle görüştükleri söyleniyor. Ama olumsuz yanıt almışlar” ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR ÖZKAN YALIM VE MUHİTTİN BÖCEK OLAYINA KONU OLMAK İSTEMEMİŞLER"

Yazıda, mülk sahiplerinin sürece temkinli yaklaştığı iddia edilerek, “Yeni bir Özkan Yalım ve Muhittin Böcek olayına konu olmak istememişler” değerlendirmesine yer verildi.

Selvi ayrıca, bazı mülk sahiplerinin CHP içindeki yolsuzluk iddiaları ve çeşitli isimlere ilişkin ortaya atılan iddialar nedeniyle kira sürecinde çekimser davrandığını öne sürdü.

Selvi'nin konuya ilişkin olarak kaleme aldığı yazısı şöyle:

"1- Biri yeni kurulacak olan partinin genel merkez binası. Bunun için Mustafa Kemal Mahallesi’nde bir bina ile anlaşma yaptıkları söyleniyor.

2- Benim anlatacağım ise Özgür Özel’in parti kurma çalışmalarını sürdürmesi için düşünülen ofis.

Özgür Özel’e ofis kiralamak için bir ekip çalışıyor. Şimdiye kadar üç yerle görüşmüşler. Ekip görüştüğü mülk sahiplerine “Özgür Bey’in çalışmalarını yürütmesi için ofis kiralayacağız. Bu ofis, parti binası olmayacak. Sadece Özgür Bey’in çalışmalarını yürüteceği bir büro olacak” diyorlarmış. Peki Özgür Özel’e ofis kiralayabilmişler mi? Şu ana kadar 3 yerle görüştükleri söyleniyor. Ama olumsuz yanıt almışlar. Peki neden? İktidardan korktukları için mi ÖzgürÖzel’e ofis kiralamaktan vazgeçiyorlar.

Yok. İktidarla bir ilgisi yok.

CHP’deki yolsuzluk iddiaları, Özkan Yalım’ın, Muhittin Böcek’in Özgür Özel’e para verdikleri yönündeki itirafları mülk sahiplerini tedirgin etmiş. Ofis kirası için ödenecek paranın kaynağını bilmedikleri için risk almak istememişler.

Yeni bir Özkan Yalım ve Muhittin Böcek olayına konu olmak istememişler."