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Özgür Özel, BirGün TV’de “Timur Soykan ile Cevap Hakkı” programının konuğu oldu.

Partisine yönelik mutlak butlan kararı ve yeni parti tartışmalarını değerlendiren Özel, “Son çaba da boşa çıkarılırsa bu kötü niyetli çabalarla, ondan sonra millete soracağım. Ben ne taraftan yürüyeyim? Yani yol bitti. Ne taraftan gidilecek diyeceğim. Onlar bana bir yol gösterecekler. Ondan çok eminim." dedi.

Özel sözlerinin devamında ise, "Ama sokakta şimdi iki ses çok. İlk gün yüzde 90 partiyi asla bırakma sesi çoktu. Yüzde 10 da sen yürü biz arkandayız diyorlardı. Bu önce 70’e 30’a düştü. Şimdi 51'e 49. Partiyi bırakma diyenlerle sen yürü diyenler... Sokak ne diyecek onu duymak lazım ama sonuna kadar bu mücadeleyi vermek lazım” şeklinde konuştu.

"MUHİTTİN BÖCEK'LE HELALLEŞİRİM"

Özel, Muhittin Böcek ile ilgili de helalleşme açıklaması yaptı. "Ben kendi hakkımı Akın Gürlek’e, masum insanları aileleriyle tehdit edenlere veya 60 yılda alın teriyle kazandığı bütün mal varlığına el koyup şuna imza atınca ben sizi şey yapıyorum diyenlere hakkımı helal etmem. Bu işte daha içeriye girip kendini kurtarmak için hemen iftiraya soyunanlara hakkımı helal etmem. Ama 105 gün yoğun bakımda yatmış, 21 ilaçla yaşayan birisi… Bu işler bittiğinde gelip Muhittin Böcek 'Ya ben şu durumdaydım ve gelinimle oğluma bunu yaptılar, bana bunu yaptılar. Hakkını helal et derse' orada ben helalleşmekten geri durmam." ifadelerini kullandı.

Helalleşme konusunda Özkan Yalım'a ayrı bir parantez açan Özel, "Uşak Belediye Başkanı’na (Özkan Yalım) ölürüm hakkımı helal etmem. Çünkü bu kadar büyük bir şey olmaz yani. Hem partiyi en zor duruma sokacak olmayacak işlerin içine gir çık yakalan, hepimizi utandır. Sonra girer girmez de hemen işte sanki itirafçı olacağım, kendimi kurtaracağım diye… Önce 'Bahçeye para attım' dedi. Bizim bahçeyi müstakil bahçe sanıyor. Bizim bahçe 16 evli bir bahçe... Bir isim hatırladı, Manisa'da bildiği tek ismi söyledi. 'Demirkan' dedi. Çocukluk arkadaşım Demirkan Gözaçan içeride ve yani ne söylediği para var kayıtlarda ne bilmem ne var." dedi.