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Özgür Özel, İzmir Ödemiş’te vatandaşlarla bir araya geldi. Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

ERDOĞAN VE GÜRLEK'İ İŞARET ETTİ

"Partimizin son 4 kongresini kazanmış ekibi 6 yıl önceki bir seçimin sonucuna göre partinin başındaki genel başkanı değiştirmeye çalışıyorlar. Dün söylemiş 'Ben bu işin hiçbir yerine yokum' diye. Recep Tayyip Erdoğan ve onun atadığı Adalet Bakanı bu işin tam göbeğindedir. Kendini yenilmez sanan Recep Tayyip Erdoğan'ı ilk kez yenen ekip olarak ya partimizi geri alacağız ya başka bir yol bulacağız!"

Değerli hanımefendiler, bugün bize kahvaltı sofrası kuran Bayındır Çiçek Kooperatifi’nin değerli yöneticileri, değerli bekçileri, bizimle kahvaltısını paylaşan kadın emekçiler ve Bayındır’daki değerli dostlarımız bugün İzmir’de uzun süredir gelmek isteyip, uzun süredir davet alıp, seçim zamanından, yerel seçimlerden sözümün olup gelemediğim ilçelerde hızlı bir program yapıyoruz. Malum partimize karşı büyük bir haksızlık yaptılar. Partimizin yapılan son dört kongresini kazanmış olan ekibin kazandığı kongrelere bakmadan altı yıl önceki bir seçimin sonucuna göre partinin başındaki Genel Başkan’ı değiştirmeye çalışıyorlar. Dün söylemiş, ‘Ben bu işin hiçbir yerinde yokum’ diye. Recep Tayyip Erdoğan ve onun atadığı Adalet Bakanı bu işin tam göbeğindedir. Bunu herkes böyle bilsin. Tabii biz Cumhuriyet fikrinin, dolayısıyla demokrasi fikrinin, sandığın insanlarıyız. Sandık varsa varız, sandık yoksa yokuz

Bir ailenin babadan oğula geçmesiyle, tek adamların ülkeyi seçilmeden yönetilmesiyle felakete sürüklenmiş bir imparatorluktan sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘Millet efendidir. Kararı millet verir. Onun dediği olur, onun seçtiği yönetir’ demiştir ve kendisini de millete emanet etmiştir. Sonrasında da Cumhuriyet, seçenlerin seçtikleri tarafından yönetilmiştir. İnşallah biz de Recep Tayyip Erdoğan’ı, kendini yenilmez sanan Recep Tayyip Erdoğan’ı 23 yıl sonra ilk kez yenen ekip olarak, partide göreve geldiği günden dört ay sonra geldiği seçimlerde partiyi 47 yıl sonra birinci parti yapmış olan Genel Başkan olarak ve onun yönetimi, kadroları olarak en kısa zamanda ya partimizi düze çıkaracağız, partimizi alacağız ve partimizi her ankette olduğu gibi yapılacak ilk seçimde de birinci parti yapacağız. Ya da iktidar yürüyüşümüzü yargı darbesi engellemeye çalışırsa, bir başka yol bulup partiyi tekrar iktidar yapacağız. Başka bir yolu yok.”

"BİZ BU OYUNU BOZARIZ"

“Şunu iyi bilsinler ki Cumhuriyet Halk Partisi’ne bölünme planı yapanlar; ne Cumhuriyet Halk Partisi’ni kaderiyle baş başa bırakırız, seçilmemişlerde bırakırız, ne de Tayyip Erdoğan’ı bir şekilde iktidarda tutmak isteyenlerin planlarının parçası oluruz. Hiç öyle bir şey yok. Allah gani gani rahmet etsin, dün toprağa verdik Kadir İnanır’ı. Onun deyimiyle ‘Bizim adımız Tatar Ramazan, biz bu oyunu bozarız.’ Kadir Abi’yi ziyaret etmiştim hasta yatağında, daha doğrusu tedavi gördüğü bir hastanenin üst katındaki fizik tedavi merkezinde.

Orada da konuşmuştuk. Özellikle o zaman mitingler devam ediyordu. Saraçhane’den sonraki bir hafta sonra mitingi, bir İstanbul mitingi… ‘Her miting izliyorum’ diyordu. Güzel dileklerini iletiyordu. O gün ona demiştim. Bizim İstanbul İl Başkanı ile birlikte, İstanbul’un ilçelerine operasyon yapıp elimizden almak istediklerinde biz hep öyle diyorduk, ‘Biz bu oyunu bozarız’ diye. Kendine de söylemiştim, çok hoşuna gitmişti. Böyle bir günde, onu defnettiğimiz günde de bir kez daha hem Kadir İnanır’a, hem de bütün oyunları bozan Tatar Ramazanlara selam olsun.”

“TÜRKİYE’NİN ÇIKIŞI KOOPERATİFÇİLİKTE”

Özgür Özel, İzmir Ödemiş'te gerçekleştirdiği halk buluşmasında bir kez daha yeni parti vurgusu yaptı. "Biz bu işin içinde yokuz" diyen iktidarı eleştiren Özel, "Recep Tayyip Erdoğan ve onun atadığı Adalet Bakanı bu işin tam göbeğindedir" dedi.

Bayındır benim yakından takip ettiğim bir ilçe. Seçim kazandığımız, kazandığımız seçimde gelip çalıştığım; seçim kaybettiğimiz, sonra Davut Başkan’la birlikte yüzde 54 gibi bir oyla yeniden kazandığımız bir ilçemiz. Burada tarım var, özellikle çiçekçilik var. Bayındır çiçekçiliğin, çiçeğin başkentidir. Özellikle burada geçmiş başkanımız Aziz Kocaoğlu’nu selamlamak lazım verdiği desteklerle. Tunç Soyer’i selamlamak lazım. Her daim buraya destek veren bu dönem ilçe belediye başkanlarımızı, büyükşehir belediye başkanlarımızı selamlamak lazım. Burada 17 kişinin kurduğu bu kooperatif 400 üyeye ulaştı. Burada çiçek yetiştiriliyor seralarda.