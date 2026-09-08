Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

YENİ Partili vekiller bu perşembe sahaya iniyor. 81 ilde başlatılacak saha çalışmasında vatandaşlara problemleri anlatmak yerine çözüm önerileri sunulacak. İlk grup 10-20 Eylül, ikinci grup ise 20-30 Eylül tarihleri arasında illerde çalışma yürütecek.

EN AZ İKİ GÜN TALİMATI

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre YENİ Partili vekillerden gittikleri illerde en az iki gün

kalmaları ve vatandaşlarla doğrudan temasa geçmeleri istendi. Saha çalışması sonunda her vekilden, görev yaptığı ile ilişkin somut tespit, politika önerisi ve değerlendirmelerin olduğu 5 sayfayı geçmeyecek rapor hazırlaması talep edildi.

HER KESİMLE TEMAS KURULACAK

Vekillerin yalnızca vatandaşlarla değil, gittikleri illerdeki yerel unsurlarla da bir araya gelmesi planlandı. Bu kapsamda demokratik kitle örgütleri, işçi sendikaları, işveren temsilcileri, meslek kuruluşları, yerel basın ve kanaat önderlerinin ziyaret edilmesi istendi. Milletvekillerinden ayrıca her gün saha programına başlamadan önce basın toplantısı düzenleyerek gün içinde ziyaret edecekleri yerleri açıklamaları talep edildi.

'ÇÖZÜMÜ ANLATIN'

Yönergede milletvekillerinin vatandaşlarla görüşmeler sırasında kullanacağı dile de dikkat çekildi. Diğer siyasi partileri eleştirerek umutsuzluk yaratan açıklamalardan kaçınılması istendi.

Vekillerden bunun yerine vatandaşların görüş, öneri ve düşüncelerini dinlemeleri; YENİ Parti'nin örgütlenme modelini, politikalarını, hedeflerini ve çözüm önerilerini öne çıkaran pozitif bir dil kullanmaları istendi.

SAHA RAPORLARI POLİTİKALARA YÖN VERECEK

YENİ Parti'nin saha çalışmaları kapsamında hazırlanan raporların ve illerden genel merkeze gönderilecek videoların, ilerleyen dönemde partinin politikalarının belirlenmesinde kullanılacağı belirtildi.

Yönergede partinin kuruluş amaçlarının doğrudan vatandaşlara anlatılması ve vatandaşların partiye ilişkin beklenti ve önerilerinin alınması da istendi.