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Kaynak: AA / ANKA

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla internet sitesi ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilen T24'ün Ankara bürosuna dayanışma ziyaretinde bulundu.

T24 bünyesinde çalışan gazetecilerle görüşen Özel, süreç hakkında bilgi aldı. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Özel, erişim engeli kararına tepki gösterirken T24 çalışanlarıyla dayanışma içinde olduklarını söyledi.

T24'ÜN ANKARA BÜROSUNU ZİYARET ETTİ

Özel, T24'ü düzenli takip ettiği yayınlardan biri olarak nitelendirerek, mecranın gazetecilik faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

T24'ün uluslararası bir araştırmada öne çıktığını belirten Özel, böyle bir yayın kuruluşunun ödüllendirilmesi gerekirken erişim engeliyle karşı karşıya kaldığını savundu.

Özel, basın kuruluşları ve gazeteciler üzerindeki baskının arttığını öne sürerek, bu tür kararların gazetecileri otosansüre yöneltebileceğini ifade etti.

"DOĞRU VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE ENGEL OLMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Türkiye'nin seçim atmosferine yaklaştığını belirten Özel, erişim engeli kararlarını eleştirdi.

Özel, haber kuruluşlarının kapatılması ve erişim engelleri uygulanmasının gazetecilik faaliyetleri üzerinde olumsuz etki oluşturduğunu savunarak, "Türkiye seçim atmosferine doğru yaklaşırken doğru, tarafsız haberciliğe engel olmaya çalışıyorlar" dedi.

İTİRAZ SÜRECİNİ TAKİP ETTİKLERİNİ SÖYLEDİ

T24'e dayanışma amacıyla geldiklerini belirten Özel, erişim engeli kararına karşı yapılan itirazı da takip ettiklerini söyledi.

Özel, Ankara bürosu aracılığıyla T24 çalışanlarına dayanışma mesajlarını ilettiklerini ifade ederek, mahkemeye yapılan itirazın değerlendirilmesini beklediklerini kaydetti.

"BU YANLIŞ KARARDAN BİR AN ÖNCE DÖNÜLSÜN"

Özel, kararın kaldırılması yönündeki beklentisini dile getirerek, kararın yargı ve basın tarihi açısından olumsuz şekilde hatırlanacağını savundu.

Özel, "Ümit ederiz ki bu yanlış karardan bir an önce dönülür" diyerek T24 çalışanlarının mesleklerini özgür şekilde sürdürmesini istediklerini belirtti.

T24'E ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından T24'ün internet sitesi ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli kararı verildi. Kararın uygulanmak üzere ilgili kuruma gönderildiği ve T24'ün internet sitesinin 30 Eylül'de erişime engellendiği bildirildi.

T24 ise karara karşı hukuki süreç başlatarak itirazda bulundu. Özel de Ankara bürosundaki ziyaretinde bu itiraz sürecini takip ettiklerini belirtti.