Yeniçağ Gazetesi
01 Ekim 2026 Perşembe
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35 yıllık usta şehrin kokusunu şişeye hapsetti: Hikâyesini duyan oraya gidiyor

Sivas’ta 35 yıldır kolonya üreten Turhan Toka, eşinin bir gezinti sırasında fark ettiği özel kokudan ilham aldı. Aylar süren çalışmayla ortaya çıkan kolonya turistlerin ilgisini çekerken, kokunun hikâyesini öğrenenlerin rotası da değişti.

Kaynak: İHA
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35 yıllık usta şehrin kokusunu şişeye hapsetti: Hikâyesini duyan oraya gidiyor - Resim: 1

Sivas’ta 35 yıldır kolonya üretimi yapan Turhan Toka, kentin havasını ve tarihini farklı bir yöntemle hatıraya dönüştürdü.

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35 yıllık usta şehrin kokusunu şişeye hapsetti: Hikâyesini duyan oraya gidiyor - Resim: 2

Her şey Toka’nın eşiyle birlikte Sivas Kalesi’ne çıktığı bir akşam başladı. Çay içtikleri sırada çevredeki bitki örtüsünün oluşturduğu koku dikkatlerini çekti.

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35 yıllık usta şehrin kokusunu şişeye hapsetti: Hikâyesini duyan oraya gidiyor - Resim: 3

Toka’nın eşi, bölgeye özgü kokudan etkilenerek eşine, “Bunun kolonyasını yapabilir misin?” diye sordu. 35 yıllık ustanın yeni ürünü için ilk fikir böyle ortaya çıktı.

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35 yıllık usta şehrin kokusunu şişeye hapsetti: Hikâyesini duyan oraya gidiyor - Resim: 4

Kolları sıvayan Toka, kale çevresindeki çiçek ve bitkilerin esanslarını harmanladı. Uzun uğraşların ardından o gün hissettikleri kokuyu yakalamayı başardı.

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35 yıllık usta şehrin kokusunu şişeye hapsetti: Hikâyesini duyan oraya gidiyor - Resim: 5

Ortaya çıkan ürüne tarihi dokuyu hatırlatması amacıyla “Sivas Hatırası” adı verildi. Toka, kokuyu mümkün olduğunca kale çevresindeki havaya benzetmeye çalıştığını söyledi.

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35 yıllık usta şehrin kokusunu şişeye hapsetti: Hikâyesini duyan oraya gidiyor - Resim: 6

Kolonya özellikle kenti ziyaret eden turistler ile asker ailelerinin ilgisini çekti. Ürünün yalnızca kokusu değil, ortaya çıkış hikâyesi de merak uyandırdı.

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35 yıllık usta şehrin kokusunu şişeye hapsetti: Hikâyesini duyan oraya gidiyor - Resim: 7

Toka’nın anlattığına göre hikâyeyi dinleyen bazı müşteriler daha önce görmedikleri Sivas Kalesi’ni ziyaret etmeye başladı. 35 yıllık usta çalışmasını, “Sivas tarihini kolonyaya dönüştürdüm” sözleriyle anlattı.

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35 yıllık usta şehrin kokusunu şişeye hapsetti: Hikâyesini duyan oraya gidiyor - Resim: 8
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