İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirdiği görüşmenin yankıları sürüyor.
Erdoğan’la verdiği fotoğraf gündem oldu: Özgür Özel’den Cemil Tugay yorumu
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe’de yaptığı görüşmenin ardından Özgür Özel’e dikkat çeken buluşma soruldu. İşte ayrıntılar..Kaynak: Diğer
Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Tugay, İzmir’in gündemindeki önemli konuları ve kentin geleceğine yönelik projeleri Erdoğan’a aktardığını açıkladı.
ÖZEL’E ERDOĞAN-TUGAY GÖRÜŞMESİ SORULDU
TBMM’nin yeni yasama yılı açılışı için Meclis’e gelen YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e de Tugay ile Erdoğan’ın görüşmesi soruldu.
Özel, konu hakkında ayrıntılı bir değerlendirme yapmaktan kaçınarak, “Değerlendirme yapmayı lüzumsuz bir alana, lüzumsuz önem atfetmek olarak değerlendiriyorum” ifadelerini kullandı.
GÖRÜŞME BEŞTEPE’DE GERÇEKLEŞTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Tugay’ı 30 Eylül’de Beştepe’de kabul etti. Görüşme basına kapalı yapılırken, Cumhurbaşkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin görüntüler paylaşıldı. Tugay ise görüşmenin ardından İzmir’in öncelikli gündem maddeleri ile kent projelerini Erdoğan’a aktardığını belirtti.