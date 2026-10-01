Erdoğan’la verdiği fotoğraf gündem oldu: Özgür Özel’den Cemil Tugay yorumu

GÖRÜŞME BEŞTEPE’DE GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Tugay’ı 30 Eylül’de Beştepe’de kabul etti. Görüşme basına kapalı yapılırken, Cumhurbaşkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin görüntüler paylaşıldı. Tugay ise görüşmenin ardından İzmir’in öncelikli gündem maddeleri ile kent projelerini Erdoğan’a aktardığını belirtti.