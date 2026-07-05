Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: ANKA

Özgür Özel, cezaevi ziyaretlerini sürdürdü. Sabah saatlerinde Tekirdağ Karatepe Cezaevi'nde komedyen Deniz Göktaş ile görüşen Özel, ardından Silivri'ye geçerek Marmara Kapalı Cezaevi'nde kapsamlı temaslarda bulundu.

EKREM İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Özgür Özel, Silivri'deki ziyaret kapsamında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere tutuklu belediye başkanları ve çeşitli siyasi isimlerle bir araya geldi.

Yaklaşık 6 saat süren görüşmelerin ardından cezaevinden ayrılan Özel'in ziyaretine ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

YARIN DA SİLİVRİ'DE OLACAK

Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'nun sanık olarak yargılandığı İBB, casusluk ve diploma davalarının duruşmaları nedeniyle yarın da Silivri'de bulunacağı öğrenildi.

Silivri'de görülecek davalar ve Özel'in gerçekleştirdiği ziyaretler, siyasi gündemin en dikkat çeken başlıkları arasında yer alıyor.