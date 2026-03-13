Trendyol Süper Lig'in 26. hafta maçında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.
Yapay zeka Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maç sonucunu tahmin etti
Trendyol Süper Lig'in 26. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe bugün saat 20.00'de karşı karşıya geliyor. Yapay zekaya maçın skorunu sorduk. Detaylar haberimizde...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Saat 20.00'de başlayacak müsabaka için yapay zekadan tahmin istedik.
Süper Lig Analiz: Fatih Karagümrük – Fenerbahçe Maçı Öncesi Genel Görünüm
Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak karşılaşmada Fatih Karagümrük sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak. İki takımın ligdeki konumu ve form grafikleri karşılaştırıldığında mücadele öncesinde sarı-lacivertliler açık favori olarak görülüyor.
SKOR TAHMİNİ VE NEDENLERİ
Karagümrük 1 – 3 Fenerbahçe
Fenerbahçe’nin hücum kalitesi ve deplasman performansı ağır basıyor. Karagümrük bir gol bulabilir ama maçın genel kontrolü büyük ihtimalle sarı-lacivertlilerde olur.
KARAGÜMRÜK'TE TABLO KARAMSAR
Fatih Karagümrük ligde oldukça zor bir sezon geçiriyor. İstanbul ekibi 25 haftada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 17 mağlubiyet alarak yalnızca 14 puan toplayabildi ve 18. sırada yer alıyor.
Savunma performansı takımın en büyük problemi. Karagümrük şu ana kadar 46 gol yiyerek ligin en çok gol yiyen ekiplerinden biri oldu. Hücumda da üretkenlik sınırlı; kırmızı-siyahlılar 25 maçta 22 gol bulabildi.
Son haftalarda kısmi bir toparlanma sinyali görülse de genel form grafiği düşük. İstanbul ekibi için moral ve özgüven de önemli bir soru işareti.
FENERBAHÇE ZİRVE YARIŞINDA
Öte yandan Fenerbahçe ligde oldukça güçlü bir sezon geçiriyor. Sarı-lacivertliler 25 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik alarak 57 puanla ikinci sırada bulunuyor ve lider Galatasaray’ı takibini sürdürüyor.
Hücum hattı takımın en dikkat çeken yönü. Fenerbahçe bu sezon 57 gol atarak ligin en üretken ekiplerinden biri konumunda. Savunma tarafında da dengeli bir performans var; sarı-lacivertliler 25 gol yedi.
Deplasman performansı da oldukça etkileyici. Fenerbahçe bu sezon dış sahada henüz mağlubiyet yaşamadı ve istikrarlı bir grafik sergiliyor.
İKİLİ REKABETTE FENERBAHÇE ÜSTÜN
İki ekip bugüne kadar ligde 18. kez karşı karşıya gelecek. İstatistikler sarı-lacivertli ekibin açık üstünlüğünü gösteriyor.
Son 17 lig maçında Fatih Karagümrük galibiyet alamazken bu süreçte 13 Fenerbahçe galibiyeti ve 4 beraberlik yaşandı. Sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi de Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.
MAÇTAN BEKLENTİ
İstatistikler ve form grafikleri göz önüne alındığında karşılaşmada favori taraf Fenerbahçe. Karagümrük’ün zayıf savunması ve Fenerbahçe’nin güçlü hücum hattı nedeniyle gollü bir maç ihtimali de oldukça yüksek görünüyor.
Genel beklenti, sarı-lacivertlilerin deplasmanda kazanarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmesi yönünde.