YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ile görüştü. Görüşme sonrası iki lider basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.

Özel'in açıklamaları şöyle:

''Kararına duyduğumuz saygıyı kendisine telefonda da ifade ettim. Aldığı kararın kendisine ve ülkemiz için hayırlı olsun. Bu süreçte sayın Yavaş ve arkadaşlarının alacağı karara saygılıyız. Hiçbir değer 'ya benimsin ya kara toprağın' denilebilecek ve böyle israf edilebilecek bir durumda değil Türkiye'de.

Hele hele Mansur Yavaş gibi bir siyasetçinin, seçimsiz gelmiş, iktidar tarafından atanmış butlan yönetiminin kaprisleriyle terbiye edilmesi, oranın siyasetine alet edilmesi söz konusu olamaz.

Ben herkesi Yeni Parti'ye davet ederken kimseye gelmesi için zorlamayacağımı o gün de söylemiştim."

Özel'in Mansur Yavaş'ın istifası sonrası yapacağı ilk açıklamanın ayrıntıları gelecek...