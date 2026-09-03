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CHP’nin mahkeme kararıyla göreve getirilen yönetimi, partide kongre süreçleri başlamadan ve adli tatil sona ermeden geçmiş dönemde CHP’nin seçilmiş yönetiminde yer alan ve YENİ Parti’ye geçmeyen 49 kişiyi kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Partinin seçilmiş yönetiminde yer alan kurmaylar, içinde sosyal medya paylaşımlarının da yer aldığı bir disiplin dosyasının kendilerine ulaştığını belirtti.

Bundan sonraki süreçte disiplin işlemleri boyunca CHP’de kalmaya devam edeceklerini belirten kurmaylar “Biz başından beri Yargıtay’dan bir karar çıkar, parti yönetimi yeniden bize verilebilir diye bekliyorduk. Disiplin süreciyle bir ön alınmak bile istense beklemeye devam edeceğiz. Disiplin işlemlerimiz sırasında YENİ Parti’ye geçmeyeceğiz. Gerekirse itirazlarımızı da yapacağız. Hâlâ Yargıtay’dan olumlu bir karar çıkabilir” dedi.

‘KONGRELERDE BEKLENTİMİZ YOK’

Bunun dışında butlan yönetiminin kontrolünde yapılacak bir kurultay sürecinden beklentileri kalmadığını belirten kurmaylar “Kongreler süreci başlatılacağı söyleniyor ama hiçbir beklentimiz yok. Mahkeme kararıyla partiyi ele geçirenlerin, seçilmişleri ihraç edip atamalar yapanların sağlıklı bir seçim yapmayacağı ortada. Biz sadece mahkeme kararı için beklemeye devam ediyoruz. Kongrelerden bir beklentimiz yok” ifadelerini kullandı.

Öte yandan; YENİ Parti’nin de kurultay sürecine girdiğine dikkat çeken kurmaylar “YENİ Parti kurultayını yapana kadar mahkemeden bir karar çıkmazsa, kurultaydan önce partiye katılacağız” diye konuştu.