CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne yapılan gece yarısı operasyonu ile ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in gözaltına alınması hakkında T24’ten Şirin Payzın'a konuştu.

Özel'in açıklamalarının satır başları şöyle:

"İçişleri Bakanı'nın ilk beyanatı 'şafak operasyonu yok artık' demişti. Şafak operasyonu yapmayacağız diye söz verenler, gece 1'e 10 kala belediye başkanının kapısına dayanıyor.

Bugüne kadar İmamoğlu dâhil, onları bıraksanız nereye kaçacak? Zaten kaçacağını bilse Erdoğan onları bırakır. Erdoğan onlardan kurtulmak için yapıyor bu operasyonları. Gecenin yarısında evine gidip küçücük çocuğunun, eşinin yanında gözaltına alınan belediye başkanının bu saatlerde büyük bir kütüphane açılışı olacaktı, çok heyecanlıydı.

Gecenin 12'sinde gidip alıp götürüyorsunuz, yeni bir itibar suikastine girişiyorsunuz. Ataşehir'in bir önemi şu; İstanbul'un Anadolu yakasında, Beykoz'dan sonra, yapılan ilk operasyon.

'BİR SÜRÜ YALANLAR ATACAKLAR'

Onursal bizim gençlik kollarından gelen, Ataşehir gibi bir yerde önemli bir seçim başarısı göstermiş, kendi ölçeğindeki ilçeler arasında memnuniyet anketinde en üstlerde yer alan, günde 16 saat Ataşehir için çalışan, imkânsızlıklara rağmen koşturan birisi.

Ne yaptı Onursal? Köpürtecekler şimdi, bir sürü yalanlar atacaklar, sonra bir iddianame çıkacak.

4 bin sayfa İstanbul iddianamesi ne oldu? Söyledikleri yalanların hiçbirini iddianameye koyamadılar bile. Bırakın ispatlamayı, iddia dahi etmediler. Orada bir yargılama sürüyor, nerede A Haber, nerede TGRT, nerede her akşam yalanla Türkiye'yi meşgul edenler? Mahkemeden, içeriden haber veriyorlar mı?

İtirafçının İmamoğlu'na 'ben bunu söylemedim, savcı baskısıyla imzayı attım, hakkınızı helal edin' dediğini duyuyoruz.

Aynı şey Onursal'a yapılıyor. İki yıldır belediye başkanı. Onursal bir şey yapmış olmalı! 'İhaleye fesattan suçlayacaklar onu. Onursal neredeyse hiç ihale yapmadı. Çünkü belediyede para yok. Mevcut ihaleler bitince olabildiğince para harcamadan durumu toparlayıp Ataşehirlilere söz verdiği hizmetleri toparlıyorlar. Büyük ihale yok, neyle suçlayacaklar gerçekten merak ediyorum...

MÜCADELE EDİYORUZ

CHP'yi yolsuzlukla bir araya getirerek oyları şimdi çalmaya çalışıyorlar. Var gücümüzle mücadele ediyoruz. Adil seçim asla beklemiyoruz ama bunun da bir seçim olmadığını biliyoruz. Artık bir referanduma gideceğiz: Bir yerde otokrasi, bir yerde demokrasi. Halkın seçtikleri mi yönetecek, Tayyip Bey'in atadıkları mı yönetecek, mesele bu!

Erdoğan ve Sayın Bahçeli, ara seçim sorusunu 'erken seçime' çevirdi. 'Ara seçim yok' demek 'Anayasa'yı tanımıyorum' demek. Sayın Bahçeli onu erken seçim gibi alarak, 'seçimler zamanında yapılacak' dedi. Ara seçimin yapılması gerektiğini Sayın Bahçeli'nin ifadesi de teyit ediyor. Seçimler zamanında yapılacak dediğinde 'aday Erdoğan dışında biri olacak' diyor. Anayasa'ya göre Erdoğan gününde yapılacak bir seçime aday olamıyor. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak diyorlardı ya, şimdi AK Parti'nin adayını konuşmak lazım. Bizimki İmamoğlu... Diplomasını iptal ettiler, mahkeme lehimize deliller toplayınca hâkimi başka bir yere yolladılar. Diplomanın geri alınacağını düşünüyoruz. O zaman içeride de olsa aday, dışarıda da olsa aday! Ama tut ki engel oldular. Herhangi bir CHP'li, herhangi bir demokrat bu otokrasiye karşı bizi ortak adayımız. Bir demokrasi sevdalısı seçimi kazanacak, bunları yollayacağız.

GÜLSİTAN DOKU SORUŞTURMASI

Bir işin içinde Süleyman Soylu varsa o iş kesinlikle patlar bugün yaşadığımız şey de tam olarak bu. Burada bir kadın savcı acayip yaklaşıyor dediler. Bu savcıya destek olmamız lazım. MHP ve Süleyman Soylu tarafından bir ekip var durumu engellemek için uğraşıyor. Buna engel olmamız lazım. Akın Gürlek bunu bir fırsata çevirmeye çalışıyor. Akın Gürlek kabinenin en itibarsız bakanı şu an.