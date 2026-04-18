Kadıköy’de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen gecede Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonrası Galatasaray cephesinden gelen paylaşım dikkat çekti.
Fenerbahçe'ye maç sonu Galatasaray'dan olay gönderme
Furkan Çelik
Liderlik fırsatıyla sahaya çıkan Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor karşısında 2 puan bıraktı.
Sarı-lacivertliler, geriye düştüğü maçta öne geçmeyi başarsa da uzatma dakikalarında gelen gole engel olamadı.
Rizespor'un 47'de Ali Sowe ile öne geçtiği maçta Fenerbahçe 80'de Talisca ve 86'da Kerem Aktürkoğlu'nun peş peşe attığı gollerle geri döndü.
Ancak 90+8. dakikada Modibo Sagnan’ın attığı gol, Kadıköy’de sessizliğe neden oldu ve mücadele 2-2 sona erdi.
RİZESPOR 10 KİŞİYLE DİRENDİ
Karşılaşmanın 72. dakikasında Rizesporlu Samet Akaydın ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.
10 kişi kalan Karadeniz temsilcisi buna rağmen mücadeleyi bırakmadı ve 12 yıl sonra Kadıköy’den puan çıkarmayı başardı.
TARAFTARDAN TEPKİ
Son dakikada yenilen gol sonrası tribünlerde büyük tepki oluştu.
Özellikle kaleci Ederson pozisyondaki hatası nedeniyle bitiş düdüğünün ardından yoğun bir şekilde protesto edildi.
GALATASARAY CEPHESİNDEN MESAJ
Bu sonucun ardından gözler Galatasaray'a çevrilirken ezeli rakibinden Fenerbahçe'ye maç sonu gönderme geldi.
Sarı-kırmızılı takımın Performans Antrenörü Serhat Doğan maç sonu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Allah'ın dediği olur.” ifadelerini kullandı.