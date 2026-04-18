Yeniçağ Gazetesi
18 Nisan 2026 Cumartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Fenerbahçe'ye maç sonu Galatasaray'dan olay gönderme

Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor karşısında son dakikada puan kaybetmesinin ardından Galatasaray cephesinden gelen paylaşım gündem oldu

Haberi Paylaş
Fenerbahçe'ye maç sonu Galatasaray'dan olay gönderme - Resim: 1

Kadıköy’de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen gecede Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonrası Galatasaray cephesinden gelen paylaşım dikkat çekti.

1 7
Fenerbahçe'ye maç sonu Galatasaray'dan olay gönderme - Resim: 2

Liderlik fırsatıyla sahaya çıkan Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor karşısında 2 puan bıraktı.

Sarı-lacivertliler, geriye düştüğü maçta öne geçmeyi başarsa da uzatma dakikalarında gelen gole engel olamadı.

2 7
Fenerbahçe'ye maç sonu Galatasaray'dan olay gönderme - Resim: 3

Rizespor'un 47'de Ali Sowe ile öne geçtiği maçta Fenerbahçe 80'de Talisca ve 86'da Kerem Aktürkoğlu'nun peş peşe attığı gollerle geri döndü.

Ancak 90+8. dakikada Modibo Sagnan’ın attığı gol, Kadıköy’de sessizliğe neden oldu ve mücadele 2-2 sona erdi.

3 7
Fenerbahçe'ye maç sonu Galatasaray'dan olay gönderme - Resim: 4

RİZESPOR 10 KİŞİYLE DİRENDİ

Karşılaşmanın 72. dakikasında Rizesporlu Samet Akaydın ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.

10 kişi kalan Karadeniz temsilcisi buna rağmen mücadeleyi bırakmadı ve 12 yıl sonra Kadıköy’den puan çıkarmayı başardı.

4 7
Fenerbahçe'ye maç sonu Galatasaray'dan olay gönderme - Resim: 5

TARAFTARDAN TEPKİ

Son dakikada yenilen gol sonrası tribünlerde büyük tepki oluştu.

Özellikle kaleci Ederson pozisyondaki hatası nedeniyle bitiş düdüğünün ardından yoğun bir şekilde protesto edildi.

5 7
Fenerbahçe'ye maç sonu Galatasaray'dan olay gönderme - Resim: 6

GALATASARAY CEPHESİNDEN MESAJ

Bu sonucun ardından gözler Galatasaray'a çevrilirken ezeli rakibinden Fenerbahçe'ye maç sonu gönderme geldi.

6 7
Fenerbahçe'ye maç sonu Galatasaray'dan olay gönderme - Resim: 7

Sarı-kırmızılı takımın Performans Antrenörü Serhat Doğan maç sonu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Allah'ın dediği olur.” ifadelerini kullandı.

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro