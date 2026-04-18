Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor’u konuk etti. Kritik mücadelede sarı-lacivertliler, önemli bir avantajı değerlendiremeyerek son dakikalarda gelen golle galibiyeti kaçırdı.
Nihat Kahveci'den Fenerbahçe'nin beraberliği sonrası olay sözler: Bu fatura sana yazılır
Fenerbahçe, Rizespor karşısında 10 kişi kalan rakibine üstünlüğünü koruyamayarak 90+8’de yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Nihat Kahveci, Kontraspor’da yaptığı değerlendirmede hem yönetimi hem oyuncuları sert sözlerle eleştirdi.Derleyen: Gül Devrim Koyun
"80 HAFTA SONRA GELEN LİDERLİK AVUÇLARDAN KAYDI"
Maçın ardından sarı-lacivertli taraftarların yaşadığı hayal kırıklığını dile getiren Kahveci, Fenerbahçe'nin psikolojik eşiği aşamadığını vurguladı. Kahveci, "Tam '80 hafta sonra lideriz, liderliği aldık' dedikleri anda maç bitiyor ve hiçbir şey yok! 10 kişiye karşı liderliği veriyorsun. Bu kadar olmaz ya! Allah Fenerbahçelilere sabır versin, nabız düşüklüğü versin. Bu taraftar 11 yıldır neler çekiyor..." diyerek camianın ruh halini özetledi.
MAÇIN FATURASI EDERSON’A KESİLİR
Karşılaşmanın son saniyelerinde yaşanan ve beraberliği getiren karambol anını analiz eden eski milli futbolcu, hatanın kaynağını net bir şekilde işaret etti. Ederson’un kalesini terk etmesini "anlamsız" olarak nitelendiren Kahveci, eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü:
"Rizespor 10 kişi kalmış, yapacağı tek şey uzun topla karambol aramak. Ah Ederson, vah Ederson! Kendi defans oyuncuların oradayken, o kadar kalabalığın içine bir kaleci niye çıkar? Çıktın, geriye doğru vurdular, topu üzerinden aşırdılar ve gol oldu. Ben o hatayı direkt Ederson'a yazarım."
"BU OYUN GALATASARAY DEPLASMANI İÇİN YETERLİ DEĞİL"
Fenerbahçe’nin sergilediği futbolun şampiyonluk için güven vermediğini belirten Nihat Kahveci, önümüzdeki hafta oynanacak kritik derbiye de dikkat çekti.
Takımdaki panik havasının altını çizen yorumcu, "Haftaya Galatasaray deplasmanına gideceksin ama oyun olarak bunun karşılığını veriyor musun?"
"Hayır. Ön tarafta panik yapan bir Kerem ve Nene, arkası dönük top tutmaya çalışan bir Cherif var."
"Takım net pozisyon üretemiyor. Sonuçta liderliği alacakken yine ikinci sıradasın." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe bu sonuçla puanını 67’ye yükseltse de, bir maçı eksik olan lider Galatasaray’ın gerisinde kalarak şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı.
Sosyal medyada büyük yankı uyandıran Kahveci'nin bu yorumları, sarı-lacivertli camiadaki tartışmaları daha da alevlendirecek gibi görünüyor.