Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada, cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Engin Y., Cemile Y., Zeinal A., Erdoğan E., Gökhan E., Şükrü E., Ferhat G., Celal A. ve Nurşen A. tutuklanırken; Uğurcan A., Süleyman Ö. ve Savaş G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

ESKİ VALİNİN OĞLU TUTUKLANDI

Adliyedeki işlemleri tamamlanan Mustafa Türkay Sonel, nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Dün Elazığ’da gözaltına alındıktan sonra Erzurum’a götürülen, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Sonel, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Böylelikle soruşturmada tutuklama sayısı 10'a yükseldi.