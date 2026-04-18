Fenerbahçe'nin 90+8'de yediği gol öncesi faul kararı doğru mu? Trio açıkladı
Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe'nin son dakika golüyle evinde Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından 90+8'deki golden önce hakemin faul kararı tartışma konusu oldu. Bein Trio ekibi pozisyonu yorumladı.
1-0 geriden gelerek son dakikalarda bulduğu gollerle maçta 2-1 öne geçen Fenerbahçe, 90+8’de Sagnon’un kafa golüyle adeta yıkıldı.
Maçtan sonra golden önce hakem Adnan Deniz Kayatepe’nin Oğuz Aydın’ın Fofana ile mücadelesinde Rizespor lehine verdiği faul kararı tartışma konusu oldu. Bu pozisyonun ardından gol gelmesi nedeniyle Fenerbahçe taraftarları hakemin kararına sert tepki gösterdi.
Yayıncı kuruluşun eski hakemlerden oluşan Trio ekibi, 90+8’den önce hakem Adnan Deniz Kayatepe’nin 90+8’deki golden önce verdiği faul kararını yorumladı.
Bülent Yıldırım: “Hakem sadece Oğuz’un elini görmüş ve yanılmış. Eli hiç kalmıyor, refakat bile etmiyor. Kaleci kendini bırakıyor sonra topu da eliyle alıyor. Bence faul yok, Fofana’nın kırmızı kart görmesi gerekirdi.”
Deniz Çoban: “30 haftadır söyledik bu kadar kolay faul çalınmaz diye. Kolay bir faul. Ben faul göremiyorum pozisyonda. Eli hissettiği anda bırakıyor. Bariz gol şansını engelliyor. Topu tutmasaydı, Oğuz’u durduracak bir savunma oyuncusu yok. Faul yok ve kırmızı kart. ‘Kalecinin dokunulmazlığı vardır’ diye bir şey oyun kitabında yazmaz. Şehir efsanesi.
Bahattin Duran: Kesinlikle ve kesinlikle faul söz konusu değil. Basit faul de değil. Devamında Oğuz Aydın’ın gol atma şansını engelliyor. Burada Fenerbahçe’nin serbest vuruş kullanması ve Fofana’nın da kırmızı kart görmesi gerekiyor.
Bein Sports Trio programında pozisyonu yorumlayan üç eski hakem de ortak görüşte birleşerek Oğuz Aydın’ın hareketinin faul olmadığını ve Fofana’nın kırmızı kart görmesi gerektiğini savunarak Adnan Deniz Kayatepe’nin hatalı karar verdiğini belirtti.