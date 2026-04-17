CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya’da yaptığı konuşmada ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın açıklamalarını hedef aldı. Barrack’ın monarşi rejimini öven sözlerine tepki gösteren Özel, Cumhuriyet’in kurucu değerlerine vurgu yaptı.

Özel konuşmasında, “En kestirmeden şunu söyleyeceğim. Atatürk’ün ‘Dünyanın en güzel şehri’ dediği Antalya’da, bir monarşiden sonra Türkiye’yi Kurtuluş Savaşı’ndan sonra monarşiyi reddedip demokrasiyi getirmiş olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ülkeye gelip de bu demokraside, demokrasiyi eleştirip monarşiyi övmek tam bir hadsizliktir" ifadelerini kullandı.

'İSTENMEYEN ADAM İLAN EDİYORUZ'

Özel, Tom Barrack'ın istenmeyen adam ilan ettiğini belirterek,"Bu vakitten sonra Türkiye demokrasi açısından Tom Barrack istenmeyen adamdır, istenmeyen insandır, ‘persona non grata’dır. Bu vakitten sonra biz Tom Barrack’ı Türkiye Cumhuriyeti’nde istenmeyen insan ilan ediyoruz. Bir dakika daha burada ne Amerika Birleşik Devletleri’ni temsil edebilir, ne de Antalya’da gelip ‘Bu topraklarda demokrasi çok, bu bölgede monarşi işliyor. Güçlü liderlik lazım, insan hakları falan deyip de monarşileri eleştirmemeliyiz. Hatta güçlü liderlik için demokrasiden fedakarlık etmeliyiz’ sözlerini tam bir hadsizlik olarak görüyorum. Bu sözleri geri almadıkça, Türkiye Cumhuriyeti’nden ve bu ülkede yaşayan herkesten özür dilemedikçe artık Tom Barrack’ın bu topraklarda bir dakika daha bu görevi yapmaması gerekir” dedi.

