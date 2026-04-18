18 Nisan 2026 Cumartesi
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da infial yaratan okul saldırılarının ardından, çocukları dijital dünyanın karanlık yüzünden korumak için devlet denetimi en üst seviyeye çıkarılıyor. SIM kartlarına sınırlama getiriliyor. Yeni uygulama ile set çekilecek...

Fatih Ergin

Türkiye’yi sarsan okul vahşetleri, dijital mecraların ve şiddet içerikli mobil oyunların gençler üzerindeki yıkıcı etkisini bir kez daha acı bir şekilde gündeme getirdi. SIM kartlarına sınırlama getiriliyor.

Bu kapsamda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan ve TBMM gündemine gelmesi beklenen yeni düzenleme ile internetteki kontrolsüz erişime ve zararlı oyunlara karşı radikal önlemler alınıyor. SIM kartlarına getirilecek sette bu karalardan biri.

ÇOCUKLARA ÖZEL "İNTERNETSİZ" HAT MODELİ

Düzenlemenin en dikkat çeken maddesi, tartışmalara son noktayı koyacak olan "Çocuk Hattı" uygulaması.

Yeni dönemde çocukların kullandığı hatlar sistem üzerinden doğrudan tanımlanabilecek. Öngörülen yeni modele göre:

Çocuk hatları ebeveyn kontrolünde olacak.

Bu hatların yalnızca sesli görüşmeye açık, internet erişimine kapalı olması planlanıyor.

Gençlerin kontrolsüz mobil oyun içeriklerinden ve tehlikeli dijital akımlardan tamamen izole edilmesi hedefleniyor.

HAT SATIŞINDA "BANKA TİPİ" GÜVENLİK: YÜZ TANIMA

Yeni düzenleme, sadece içerik kısıtlamasıyla sınırlı kalmayıp hat satış süreçlerini de sil baştan değiştiriyor.

GSM hatlarının satışında ve kullanımında, tıpkı bankacılık sektöründe olduğu gibi yüksek güvenlikli kimlik doğrulama ve yüz tanıma sistemlerinin entegre edilmesi planlanıyor.

Bu sayede sahte kimlik veya başkasına ait hat kullanımıyla denetimlerin delinmesi engellenecek.

VPN ENGELİ MASADA

Kişisel verileri riske atan ve mevcut kısıtlamaları aşmak için sıkça başvurulan VPN servislerine yönelik de kapsamlı engellemeler kapıda.

BTK’nın hazırladığı SIM kartına yönelik yeni paketle, çocukların dijital dünyadaki her adımı devlet ve aile koruması altına alınarak, şiddet sarmalının dijital platformlarda yayılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
