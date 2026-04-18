Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe yönetimine zehir zemberek sözler
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe yönetimini sert sözlerle eleştirerek artan borç, transfer politikası ve şeffaflık eksikliği konusunda “Nasıl ödeyeceksiniz, çıkın anlatın” çağrısı yaptı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
“Gelmek istemiyordum ama…”
“Aslında bugün gelmeyecektim. Divan Kurulu akil insanların olduğu bir yerdir. Burada birlik ve beraberlik söylemleriyle gündemi unutturamayız. Fenerbahçe’nin sorunlarını konuşmalıyız. Yönetim de bunlardan ders çıkarmalı.”
“Yakında program yapacağım”
“Yakında bir program yapacağım ve orada uzun uzun konuşacağım.”
“Nerede o yalancılar?”
“Bu yönetim ‘100 milyon euroya yakın borç ödedik’ diyor. Borç 630 milyon euro deniyordu, nerede o yalancılar?”
“Fenerbahçe çürümüşlük içinde”
“2018’i bırakın, bugünü anlatın. Passolig devletin isteğiydi, imzaladık. Fenerbahçe çürümüşlük içerisinde, bundan arınması gerekiyor. Başka kulüplerden üyeler varsa gönderilmeli.”
“FETÖ’cüleri atın”
“Seçim kazanmak için üye yapıldıysa ayrılmalı. FETÖ’cüleri kulüp temizlemeli. 3 Temmuz ile bugünü karıştırmak büyük hatadır.”
“3 Temmuz Fenerbahçe’nin davasıdır”
“3 Temmuz, Aziz Yıldırım’ın değil Fenerbahçe’nin davasıdır. Kulübü ele geçirmek için operasyon yapıldı. Bu süreç hâlâ devam ediyor, dikkatli olmalıyız.”
“Borcu nasıl ödeyeceksiniz?”
“Hiçbir şey anlatmıyorsunuz. 340 milyon euro ödedik diyorsunuz, bu para nereden geldi? 190 milyon eksi var diyorsunuz ama ödeme yapıyorsunuz. Çelişki var, açıklayın.”
Transfer eleştirisi
"Siz geçici bir yönetimsiniz, başkan durumunu açıklamalı! Bugüne kadar konuşmadık. Çok şey var tribünlerle ilgili de söyleyeceğim ama söylemiyorum.
Geçmiş yıllarda Oğuz Çetin başkanlığında bir vakıf kurduk. Fenerbahçe'de üst akıl aramayalım artık! Bunları çağırın, antrenörünüz kimse oyuncu lazım olan yerleri söyleyeceksiniz... Onları göndereceksiniz ve oyuncu seçecekler.
Aykut Kocaman, Brezilya'ya gitti, Cristian'ı almaya ve Andre Santos'u da orada gördü aldı. Bu camiaya güç katar."
“Çözüm üretelim”
"Koleji yok ettik, üniversiteyi yok ettik... Diğer kulüpler ve ortalık, üniversite ve kolej açarak büyümeye çalışıyor. Bunun maddi katkısı olmayacak biliyoruz ama bu kültürel! Fenerbahçeli olacaklar, kulübe katkı yapacaklar... Bunları düşündük. Üniversite önemli, oturalım ve bir çözüm üretelim! Yazık! Yazık!"
“Borç katlanır”
"Fenerbahçe'de gelir ve gider denkleştirilmeli! Bu olmazsa, 10 sene sonra borç 100 katı olur ve kimse ödeyemez! Anahtarı götürür, bir yere teslim edersiniz! Tam neşteri vuracak zaman! Geliri tespit edip, neşteri vurma zamanı!
Amatörü biz yaptık! Bugün yanlış yaptık! Geliri yok, gideri var! Onun giderini kapatmak için 50 tane operasyon yaptık!
Stadın ismini 90 Milyon $'a Ülker'e sattım. 30 Milyon'u basketbol erkek takımının Ülker'den aldığı borç vardı, onlara iade ettik. 60 Milyon kaldı, kırdırdık ve 45 milyon dolar kaldı... O parayı biz harcadık. Amatöre o parayı vermeseydik, başka durumda olurduk."
“Yaşlı oyuncu almayın”
"Amatöre bakmak lazım ve mali kongrede insanlara sormak lazım. Erkek basketbolu sordum, çıt çıkmadı ve borçlandık.
Yaşlı, 38 yaşında santrfor almayın! 2004'ün Ocak ayında Nobre geldi 500 Bin dolara... Şampiyon olduk.
Efsaneleri gönderin Brezilya, Uruguay, Avrupa.. Onlar seçin, siz de alın..."
"BU CHERIF'İ KİM ALDI?"
"Sidiki Cherif'i kim aldı! Yazık ya! 30-35 maliyeti var yazık! Kante'ye 70 diyorlar, gelin anlatın. Guendouzi... Harcanan para 150 milyon euro! Ben senede 150 milyon euro kazanmıyorum! Yazık! Yazık ya!
Sizden önceki daha da beter! Nene... Dün akşam biri 'Bunlar 1. Lig'de bile oynamaz' diyor... Doğru! İnsanların umutları bitti. Kızım aradı, 'Üzülme' dedim ama 'Nasıl üzülme, sen nasıl konuşuyorsun' dedi."
"Unutturamazsınız”
"Radyoyu kapatmalar falan, 150 bini ben cebimden vereyim diyeceğim ama olmayacak... Bizim yaptıklarımızı unutturmaya çalışıyorsunuz ama insanlar unutmayacak!
Atatürk'ü de unutturmaya çalışıyorlar ama kimse unutmuyor! Yapmayın!"
Borç açıklaması
"340 Milyon euro harcadığınızı söylediniz, nasıl ne vereden bulduğunuzu anlatın. O zaman neden adamları 190 Milyon euro borç bıraktılar diye tenkit ediyoruz?
Maltepe'nin maliyeti ne, bunu da anlatın... Biz de bilelim. Borçlanacaksak, yapmayalım!
Bankalardan para istiyormuşsunuz, gelin anlatın. Biz de bilelim."
Chobani'nin gelirini kırdırmışsınız, gelin anlatın. Bakın anlattım ben dönemimde olanları... Destek lazımsa, destek olalım!
528 Milyon euro borç dediniz, Haziran sonuna kadar 600'ü geçer herhalde... Nasıl ödeyecek bu kulüp, gelin anlatın. Herkes gelsin ve düşündüklerini burada anlatsın."