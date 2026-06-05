Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret iddiasıyla İstanbul Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Davaya bizzat katılması beklenilen İmamoğlu'nun 'aracının bozulduğu' iddiasıyla geri getirildiği öğrenildi. SEGBİS ile davaya katılan İmamoğlu, "Hakim karşısına çıkmak üzere Silivri’den yola çıkmışken, araba bozuldu denilerek 60 kilometre sonra geri döndürüldüm" dedi.

Duruşma Hakimi: "Diğer tüm sanıklara yaptığımız gibi sizin de burada hazır edilmeniz için yazı yazdık. Getirilemeyeceğinize dair dün akşam bir yazı geldi. Ancak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüştüm, buna rağmen sabah getirilmeniz için hazırlık yapıldı ve araç arızalandığı için işlem yapılamadı."

NE OLMUŞTU?

Basit yargılama usulüyle açılan davada mahkeme Ekrem İmamoğlu hakkında beraat vermiş, itiraz üzerine görülen davada yine beraat kararı çıkmıştı. O karar istinaftan döndü ve ilk derece mahkemesinde yeniden yargılama kararı çıktı.

Ekrem İmamoğlu, AKP’li Şadi Yazıcı’nın Tuzla Belediye Başkanı olduğu dönemde “kamu görevlisine alenen hakaret” iddiasıyla bugün İstanbul Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

Ekrem İmamoğlu’na bu davada 2 yıl 7 aya kadar hapis ve siyasi yasak isteniyor.