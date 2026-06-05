TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2026’da takım döneminin sona ermesiyle birlikte heyecan dolu bireysel mücadele süreci resmen başladı.
Survivor’da bireysel dönem başladı: Ramazan geri dönecek mi? İlk dokunulmazlığı kim kazandı, ilk eleme adayı kim oldu?
Survivor 2026’da takım döneminin sona ermesiyle bireysel mücadele heyecanı başladı. Büyük finale giden yolda kritik öneme sahip ilk bireysel dokunulmazlık oyunu, ekranlara geldi. Yarışmacılar, dokunulmazlık kolyesini kazanarak avantaj elde etmek için parkurda tüm güçlerini ortaya koydu.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Dev final öncesi büyük bir virajı dönen yarışmada, haftanın ilk bireysel dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi gerilimi dün akşam ekranlara kilitledi.
Sude'nin elenerek adaya veda etmesinin ardından parkura çıkan yarışmacılar, şampiyonluk yolunda kritik bir avantaj elde etmek için kıran kırana yarıştı.
İLK DOKUNULMAZLIK KOLYESİ SERCAN YILDIRIM’IN
Bireysel dönemin ilk oyununda yarışmacılar parkurda düello eşleşmeleriyle karşı karşıya geldi.
Nobre ile Murat, Nagihan ile Nefise ve Sercan ile Deniz arasında geçen ilk tur mücadelelerinde rakiplerini geride bırakan Murat, Nagihan ve Sercan final etabına kalmayı başardı.
Nefes kesen final oyununda rakiplerine üstünlük sağlayan Sercan Yıldırım, sezonun ilk bireysel dokunulmazlık sembolünü ve kolyesini boynuna taktı.
Büyük bir avantaj yakalayan Sercan, kazandığı ödülün keyfini çıkarmak üzere yanına takım arkadaşları Nefise, Nobre ve Ramazan'ı aldı.
KONSEYDE SAKATLIK ŞOKU: RAMAZAN YARIŞMAYA DEVAM EDEBİLECEK Mİ?
Dokunulmazlık oyunu sonrasında toplanan Ada Konseyi’nde, sunucu Murat Ceylan'dan üzen bir sağlık açıklaması geldi.
Sakatlığı nedeniyle son oyunda yer alamayan Ramazan’ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Ceylan, yarışmacının bacağının iç yan bağında yırtık şüphesi olduğunu belirtti.
Ramazan’ın Survivor’daki geleceğinin ve yarışmaya devam edip edemeyeceğinin henüz netlik kazanmadığı bildirildi.
HAFTANIN İLK ELEME ADAYI NETLEŞTİ
Gecenin en çok merak edilen anı ise eleme adayının belirlendiği dakikalar oldu. Bireysel dokunulmazlık kolyesinin sahibi olan Sercan Yıldırım, doğrudan bir isim söyleme hakkını kullanarak haftanın ilk eleme adayını belirledi.
Sercan'ın kararıyla Survivor 2026’da bireysel dönemin ilk eleme adayı Deniz oldu. Bu sonuçla birlikte Deniz, adada kalma mücadelesi vereceği ilk düello potasına giren isim olarak kayıtlara geçti. Dev final için geri sayımın sürdüğü yarışmada heyecan her bölüm daha da tırmanıyor.
SURVİVOR 2026 FİNALİ NE ZAMAN?
Büyük final için geri sayımın başladığı Survivor'da heyecan her geçen gün tırmanıyor. Yarışmanın şampiyonunun belirleneceği dev Survivor Finali, 19 Haziran'da gerçekleştirilecek.