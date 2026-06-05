Survivor’da bireysel dönem başladı: Ramazan geri dönecek mi? İlk dokunulmazlığı kim kazandı, ilk eleme adayı kim oldu?

Sercan'ın kararıyla Survivor 2026’da bireysel dönemin ilk eleme adayı Deniz oldu. Bu sonuçla birlikte Deniz, adada kalma mücadelesi vereceği ilk düello potasına giren isim olarak kayıtlara geçti. Dev final için geri sayımın sürdüğü yarışmada heyecan her bölüm daha da tırmanıyor.