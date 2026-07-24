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Özgür Özel'in Yeni Parti kuracağını açıklamasının ardından 91 milletvekilinin CHP'den istifa etmesi bekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Özgür Özel'in yeni partisine

geçmeyeceğini, bir süre daha bağımsız kalma kararında olduğunu önceki gün açıklamıştı. Tugay, Parti kurulduktan sonra aynı açıklamasını bugün de yeniledi.

Gazeteci Fatih Altaylı, kişisel köşesinde kaleme aldığı yazıda, Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılabileceğini iddia etti. Altaylı, söz konusu bilginin hem CHP hem de AK Parti çevrelerinden kendisine doğrulatıldığını öne sürerken, iddia siyaset kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

"AK PARTİ'YE ÇOK ÖNEMLİ BİR GEÇİŞ OLACAK" İDDİASI

Fatih Altaylı, yazısında AK Parti'nin kuruluşundan bu yana büyükşehir belediye başkanlığını kazanamadığı İzmir'de dikkat çekici bir gelişme yaşanabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Pek yakında AK Parti'ye çok önemli bir geçiş olacak. Bu il İzmir. Belediye Başkanı da tabii ki Cemil Tugay."

Altaylı, AK Parti cephesindeki bazı isimlerin de bu ihtimali kesin bir dille yalanlamadığını ileri sürdü.

"CHP KAYNAKLARI DA BU İHTİMALİ KONUŞUYOR"

Yazısında Cemil Tugay'ın son dönemde AK Parti'ye yakınlaştığının CHP kulislerinde de konuşulduğunu iddia eden Altaylı, İzmir siyasetini yakından takip eden CHP'lilerin bu ihtimali açıkça dile getirdiğini savundu.

Altaylı, AK Parti'den görüştüğü bazı isimlerin ise, "Hiç alamadığımız bir yeri böyle almak kötü olmaz." değerlendirmesinde bulunduğunu öne sürdü.

YEREL SEÇİM PERFORMANSINI DA DEĞERLENDİRDİ

Altaylı, yazısında Cemil Tugay'ın 2024 yerel seçimlerinde önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in aldığı oy oranının gerisinde kaldığını belirterek, belediye başkanlığı sürecinde kentte memnuniyetsizliğin arttığını da söyledi.