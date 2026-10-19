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Kaynak: ANKA

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Meclis’te cenaze töreninde buluştu. Özel ve Kılıçdaroğlu’nun cenaze töreninde zoraki tokalaşmaları dikkat çekti.

21. Dönem Manisa milletvekili Hasan Günay’ın TBMM’deki cenaze töreninde YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, bir araya geldi.

İKİLİ ARASINDA ZORAKİ TOKALAŞMA

CHP’ye mutlak butlan kararının ardından ikili arasında iletişim kopmuştu. Özel ve Kılıçdaroğlu'nun arasında Arınç'ın durması ise göze çarptı.

Özel ile Arınç arasında törende kısa sohbetler olurken, Kılıçardoğlu törene giriş yaptı. Kılıçdaroğlu ile Özel arasındaki tokalaşmada soğuk rüzgarlar ise dikkat çekti. Butlan kararı sonrası bir cenaze töreninde de ikili arasında zoraki bir tokalaşma olmuştu.

Cenaze töreninde Özel, Kılıçdaroğlu ve Arınç'ın yanı sıra çok sayıda siyasi de katılım gösterdi.