Özel, CHP Gümüşhane İl Başkanlığı tarafından düzenlenen mitingte konuştu.

SEÇMENE 'BUTLAN' UYARISI

CHP lideri Özgür Özel Gümüşhane'nin Tekke Belediyesi'nde yenilenecek seçimlere ilişkin şu uyarıda bulundu:

''Duyduğuma göre bazıları, 'Aman hafta sonu oy kullanmayalım, başarılı olunursa acaba bu mutlana yarar bir şey olur mu?' diyormuş. Aman ha, başınızı sallamayın''

Özel, konuşmasında şunları söyledi:

“İHMAL EDİLDİ, BELEDİYE OLMA İMKANI ELDEN GİTTİ”

“Tekke 1994’te belediye oldu. Dört kez Tekkeliler belediye başkanlarını seçtiler. Bir kez biz kazandık, 2004’te Tekke’yi CHP’ye emanet ettiniz. Sevgili Başkan biraz önce bana sıkı sarıldı. Rahmi Ertürk Başkanımı saygıyla selamlıyorum. Ayrıca Tekke’nin Kurucu Başkanı Halil Alkan’ı ve onun şahsında ilk belediye başkanını, Halil Alkan’ı seçenleri de pazar günü Allah’ın izniyle Barış’ı seçecek olanları da yürekten selamlıyorum.

Bu belde maalesef yıllarca ihmal edildi. Tekkeliler Tekke’yi, memleketlerini ihmal etmedi ama ülkeyi yönetenler, Gümüşhane’den çok yüksek oyları alanlar, buralarda hep birinci parti olanlar buradan kepçeyle aldılar ama vermeye gelince çay kaşığıyla vermediler. Yatırım az, ilgi az, otomatikman nüfus azalmaya, göç artmaya ve nüfus şehre, hatta şehirden başka şehirlere doğru kaymaya başladı. Nihayetinde nüfus düştü, düştü ve belediye olma imkanı elden gitti. O dönemde büyük mücadele verdiğinizi biliyorum. Hatta son seçimlere yetişmeye çalıştığınızı, bunun yapılmadığını biliyorum. Daha sonra buraya bir adanmış başkan yollandı. Şimdi de o başkan belediye imkanlarıyla kendisi adaylaştı ve o imkanlarla Tekke’nin iradesini oraya kanalize edilmesini istiyorlar. Ama bizler Tekke’ye 40 yaşında, genç, baştan aşağıya Tekkeli, buradaki insanların içinde yaşayan, gezen, çalışkan ve iyi bir eğitim almış, ekonomi eğitimi görmüş Barış Demirkıran kardeşimi aday gösterdik. Sizlerin takdirlerinize evladınızı sunuyoruz.”