Kaynak: Haber Merkezi

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'deki son belediye operasyonlarının ardından Mersin’e giderek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'deki son belediye operasyonlarının ardından Mersin’e gitti. Özel, Tarsus Cezaevini ziyaret ederek, burada tutuklu bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ile görüşmeler yaptı. Ziyarete, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, eski Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da eşlik etti. Heyette ayrıca Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç yer aldı.

Görüşmeler sırasında dayanışma mesajları verildi ve tutuklu belediye başkanlarının durumları hakkında bilgi alındı. Özgür Özel, cezaevinde bulunan başkanların haklarının korunması ve siyasi tutukluluk konusuna dikkat çekti. Bu anlamda, halkın iradesinin temsilcilerinin cezaevinde olmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Özel, ayrıca, Türkiye'deki siyasi atmosferin daha demokratik bir hale gelmesi gerektiğini ifade ederek, cezaevindeki belediye başkanlarıyla dayanışmanın önemine değindi. Bu tür ziyaretlerin, tüm siyasi partilerin, özellikle yerel yönetimlerin güçlendirilmesi açısından kritik olduğunu söyledi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin’deki temasları kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretin ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Silifke’de vatandaşlarla buluşan Özel, yerel yönetimlerden tarım politikalarına kadar pek çok konuda dikkat çeken mesajlar verdi.

"MİLLİ İRADEYE VE SEÇİM SONUÇLARINA SAYGI DUYULMALI"

Özel, yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

“Şimdi Türkiye siyasi tarihinin, dünya siyasi tarihinin en büyük kötülüklerinin yapıldığı, en büyük hazımsızlığının yaşandığı; mevcut iktidarın kendinden sonra gelecek olana, mevcut cumhurbaşkanının kendinden sonra gelecek olana darbe yaptığı, onları görevlerinden uzaklaştırdığı, adeta oyu kendisine verdiği zaman milleti baş tacı yaparken, oyu başkasına verdiğinde millete kafa tutan bir iktidarın dünya siyaset tarihinde görülmemiş kötülükleriyle karşı karşıyayız. Zor bir gündeyiz. Zor bir süreçteyiz. Partimizi adaysızlaştırılmaya çalışıldığı, lidersizleştirilmeye çalışıldığı, partimizin kurumsuzlaştırılmaya çalışıldığı bir sürecin sonunda kimselere güvenmeyerek, kimseden güç almayarak; sadece size güvenerek, sizden güç alarak yoldayız, mücadeleye devam ediyoruz.

Değerli Silifkeliler; bir insanın, bir partinin, bir kadronun demokrat olup olmadığı seçimi kazandığı gün belli olmaz. O gün herkes demokrat... Kaybedip de bunu içine sindirebilirsen, seçimi kaybedip de eğer kazananı tebrik edebilirsen, muhalefetteki görevini yapıp bir sonraki seçimi bekleyebilirsen ne ala. Ama öyle yapmıyorlar.”

SİLİFKE BELEDİYE BAŞKANI TURGUT’A DESTEK ZİYARETİ

Silifke’deki buluşmanın amacına değinen Özel, cezaevinde bulunan Silifke Belediye Başkanı’na sahip çıkmak için geldiklerini belirtti:

“Bugün... Bugün burada Silifke'ye gelmemizin sebebi; Silifke'nin 2014'te seçtiği, sonra 2019'da ittifak olmadığından ve bir başka adaya karar verdiğinden, bizim de saygıyla karşıladığımız şekilde seçimi kaybettiğimiz, ancak 2024 yılına geldiğinde sizin yeniden görevi verdiğiniz belediye başkanımıza, sevgili doktorumuza sahip çıkmak için.

19 Haziran günü gözaltına alındı. 23 Haziran gününden beri, neredeyse üç ay, dört ay olmak üzere, halen daha cezaevinde tutulan belediye başkanımıza sahip çıkmak, onunla olan dayanışma duygularımızı ifade etmek için buradayız. Sizinle birlikte başkanımıza sahip çıkıyoruz. Burada yerel basın var, ulusal basının değerli temsilcileri var. Bir cuma günü öğle vaktinde, cuma namazının hemen akabinde bir merhaba demeye, bir selam vermeye, bir hatır sormaya uğradık. Bayram değil, seyran değil, seçim yok, yarın sandık yok ama bu meydanı böylesine doldurdunuz. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum.”

‘HALKIN TERCİHİ YOK SAYILAMAZ’

Yerel seçimlerdeki seçmen iradesine dikkat çeken Özel, halkın sandıktaki kararına vurgu yaptı:

“Siz 31 Mart 2024 günü sandık başına gittiniz. İki tane oy kullandınız. Bir tanesini Silifke Belediye Başkanımıza, bir tane Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımıza. Siz dediniz ki; 'Silifke'yi Mustafa Turgut yönetsin, Büyükşehir'i de Vahap Seçer yönetsin.' Birileri size diyor ki şimdi; 'Hayır, senin attığın oyun bir kıymeti yok. Yüzde 56 oy vermişsin Mustafa Turgut'a, sen bilmezsin ben bilirim. Yüzde 60 oy vermişsin, Türkiye rekoru kırdırmışsın Vahap Seçer'e, sen bilmezsin ben bilirim. Ben onları alırım, içeri koyarım ve burayı onlara yönettirmem.'

Bu, Silifke'ye... Bu Silifke'ye, Silifke'nin iradesine kafa tutmaktır. Bu sadece dünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmenine, bugünkü YENİ Parti seçmenine kafa tutmak değildir. MHP'liye, AK Partiliye de 'Milletin verdiği oy, senin verdiğin oyun bir geçer hükmü yok. Sen bana verirsen iyisin, benden cayarsan seni de tanımam, hiçbirinizi tanımam, Silifke'yi tanımam, ben Mersin'i tanımam' diyor Tayyip Erdoğan.”

SOSYAL BELEDİYECİLİK VE MEMNUNİYET ORANLARI

Bölgedeki yerel hizmetlerden ve halkın memnuniyetinden bahseden Özel, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Silifke'nin... Silifke'nin onlarca sorunu var. Ama yerelde çözülebileceklerini Silifke Belediyesi'nin, Büyükşehir'in yapabileceklerini hepiniz şahitsiniz ki Vahap Seçer büyük bir gayretle yerine getirdiler. Yaptığımız bütün anketlerde memnuniyet oranının en yüksek olduğu şehirlerden bir tanesi hep Mersin çıktı. Mersin Belediyesi'nden, Büyükşehir'den, Silifke Belediyesi'nden memnun musunuz? (Kalabalıktan 'Evet' sesleri) Memnun musunuz? (Evet sesleri)

İşte bu memnuniyet onları korkutuyor. O şöyle söylüyor, diyor ki; 'Efendim yerel seçimleri kaybettim. Bunlar belediyelerde güzel hizmetler yapıyorlar, yoksullara sahip çıkıyorlar, kreşler yapıyorlar, öğrenci yurtları yapıyorlar, kent lokantaları yapıyorlar. Ramazanda, bayramda sosyal yardımlar; gelmez demiştik, vermezler demiştik, beş katını veriyorlar. Şehircilikte iyiler, sosyal belediyecilikte, halkçı belediyecilikte iyiler. Bu iş böyle giderse gelecek seçimi de bunlar kazanacak ve biz görevi bırakacağız.'

Demokrasinin... Demokrasinin tam da tanımı budur. Millet kimi istiyorsa seçer, kimi istemiyorsa gider. Milletin memnun olduğu kalır, memnun olmadığı gider. Bu yüzden size söz veriyorum; mademki siz seçtiklerinizden memnunsunuz, biz yılmayacağız, durmayacağız, var gücümle çalışıp partimizi iktidar yapacağız.

Bugün sabah Vahap Seçer Başkanı ziyaret ettim. Ahmet Başkanı ziyaret ettim. Abdullah Başkanı ziyaret ettim. Burada değil, uzakta olduğu için bugün Mustafa Başkanı ziyaret edemedim ama ailesini akşamüstü ziyaret edeceğim. Hepsinin selamlarını size iletiyorum. Sizin selamlarınız da buradan, televizyondan onlara gidiyor.”

TARIMDA YAŞANAN SIKINTILAR VE EKONOMİK TABLO

Silifkeli üreticilerin ve genel ekonomik durumun sıkıntılarına da değinen YENİ Parti Lideri, şu ifadeleri kullandı:

“Silifke'ye gelmişken tabii Silifke demek; bir coğrafyada ne kadar ürün yetişebiliyorsa portakal, mandalina, limon, her türlü narenciye... Bunun yanında en başta zeytin ve bunun yanında diğer bütün ürünlerde Silifkeli üreticinin büyük bir sıkıntısı var. Özellikle zeytin fiyatlarında toplama maliyetleri günde 13-14 liraya kadar çıkmışken, zeytinin kimi yerde kilosunun 10 liraya, sizin iyi, kaliteli zeytinizin bile 20-25 liraya alıcı bulmaya çalıştığı bir yerde, gerçekten çileniz büyük, sıkıntılar büyük...

İl başkanımız gösteriyor; bu mandalina ama toplamaya değmiyor, burada kaldı. Geçen sene limonlar dalda kaldı, portakallar dalda kaldı diyor. Biliyorsunuz bu ülke tarımda kendi kendine yetebilen 7 ülkeden biriyken, şimdi bu ülke gıda enflasyonunda dünyada dördüncü, beşinci. Dünyada dördüncü ülke. Avrupa'nın en pahalı ülkesi. Gıda enflasyonu bizde yüzde 30, o da yeni geldi yüzde 30'a. Avrupa ortalaması yüzde 0.9. Yani Türkiye'de Avrupa'nın 30-35 katı pahalı, 30-35 katı gıda enflasyonu var.

Dünyada Amerika'nın saldırdığı İran, Amerika'nın başkanını kaçırdığı Venezuela ve Arjantin dışında gıda enflasyonu bizden yüksek ülke yok. Normal enflasyonda da 180 ülke içinde en kötü durumda olan 5 ülkeden bir tanesiyiz. Emeklilerimiz 12.500 lira sefalet ücretiyle maaşlarını kiraya ödeseler aç kalıyorlar, karınlarını doyursalar sokakta kalıyorlar. Asgari ücretlimiz açlık sınırının altında asgari ücret alıyor. Yoksulluk sınırına varmak için 5 emekli birleşse yoksulluktan kurtulamıyor. Çiftçi kötü, emekli kötü, emekçi kötü olunca esnafın da durumu perişan. Zaten gelecekten ümidi olmayan gençlerimiz yurt dışına gitmeyi kafaya koymuş. Anneleri üzgün, babaları üzgün, büyükleri üzgün.”

‘ASLA TESLİM OLMAYACAĞIZ’

Sözlerini kararlılık mesajlarıyla sonlandıran Özel, mücadeleye devam edeceklerini vurguladı:

“Ama buradan bütün Silifke'ye ifade ediyorum: Kimse enseyi karartmasın! Gördüğünüz kötülüğü görüyorsunuz, zulmü görüyorsunuz, haksızlıkları görüyorsunuz. Ama bunların bir hesabı var, bir hesabı: Seni korkutmak, yıldırmak, 'Bu iktidar değişmez' demek, ümidi kaybetmek ve senin sandıktan ümidini kesmek. Ama buradan ant olsun ki söylüyorum; o sandığa varacağız, o seçimi alacağız!

Size düşen... Size düşen inancınızı kaybetmemek, moralinizi bozmamak, bir yere çağrılıyorsanız koşup gelmek. Hatta bugünkü gibi; nerede duydunuz bir kalabalık var, bir etkinlik var, bir mücadele var, koşup oraya gitmek. Bunlar korkanları teslim alır. Bunlar yılgınları yener. Bunlar pes edersek kazanır. Ama ayakta duranlar, bunlara direnenler, bunların üzerine yürüyenler kazanır! Asla teslim olmayacağız

Silifke'nin kapanan SEKA fabrikasını biliyorum. Buradaki, limandaki sorunları ve devletin halletmesi gereken, çözmediği sorunları biliyorum. Yine bu bölgede, topraklarda tarım yaparken hem Çiftçi Kayıt Sistemi'ne işlenen, gerektiğinde kredi verilen, faiziyle alınan ama 'Bu toprağı ektin, burası koruma alanındaydı' diye ceza kesilen çiftçilerin sorunlarını biliyorum. Ve şu kadarını söylüyorum: Dişimizi sıkacağız! Sandığa kadar bir; sabredeceğiz. İki; kötülüklerle mücadele edeceğiz. Eninde sonunda o sandığı getireceğiz, AK Parti'nin kara düzenini bitireceğiz.”