YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'deki "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan belediye başkanlarını ziyaret etmek üzere program gerçekleştirecek.
Özel, bugün saat 09.00'da Mersin Tarsus T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda olacak. Ziyaret edeceği isimler arasında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer yer alıyor.
CEZAEVİ SONRASI HALK BULUŞMALARI
Özel, cezaevindeki ziyaret programının ardından halkla bir araya gelecek. Program kapsamında saat 13.30'da Silifke Anıt Meydanı'nda, Saat 16.00'da ise Mersin Büyükşehir Belediyesi önünde halk buluşmalarına katılacak.
NE OLMUŞTU?
Mersin'de yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 34 kişi 6 Ekim'de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.