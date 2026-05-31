Özgür Özel’in TBMM'de CHP Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) topladığı kritik zirve öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Murat Emir, Salı günü Meclis’te yapılacak Grup Toplantısı’na dair yasal zemini hatırlattı. Tüzük ve Meclis teamüllerine göre hareket edildiğini belirten Emir, şu ifadeleri kullandı:

CHP SALI GÜNÜ GRUP TOPLANTISI YAPACAK MI?

"Yönetmeliğimize, tüzüğümüze ve Meclis teamüllerine göre Grup Yönetim Kurulu; Grup Genel Kurul toplantısının saatini, gündemini ve zamanını belirler ve yapar. Bu yasal zemin 100 yıllık partide ben kendimi bildim bileli var. Önümüzdeki salının daha önceki salılardan bir farkı yoktur."

Emir, mahkeme kararıyla görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Özgür Özel'in Grup Başkanı seçilmesine yönelik yaptığı itiraz dilekçesi hakkında ise, "O başvurunun içeriğini bilmiyorum, değerlendirmeye fırsatım olmadı ama 100 yıllık partinin buradaki geleneği, tüzüğüdür. Buna baktığınız zaman durum son derece açık; bu nedenle bizim açımızdan bir tartışmaya yer yok" şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU’NUN "AJANLIK" ÇIKIŞINA YANIT: BAYATLAMIŞ İFTİRALAR

Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği "FETÖ ve ajanlık" tartışmalarına dair soruya da sert yanıt veren Murat Emir, parti içinde bu tarz suçlamalara muhatap olacak kimsenin bulunmadığını vurguladı. Tartışmanın arka planına dair dikkat çeken bir "Saray" eleştirisi getiren Emir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu tartışmalar, bu iftiralar öteden beri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve onun çalışma ekibine o kesimler tarafından yapılagelmiş, bildiğimiz, bayatlamış ve eskimiş iftiralardır. Bunlar üzerinden tartışmayı başka noktalara çekmek olanaklı değildir. Burada sandığına, milletin iradesine sahip çıkan, hukuku arayan, kurultay isteyen ve partiyi ancak partililerin seçtiği kadroların yöneteceğine inanan yapılar var. Süreç, onlarla Saray'ın CHP'sini yaratmaya çalışanlar arasındaki bir mücadeledir."