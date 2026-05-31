Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD merkezli bankacılık devi JPMorgan, yüksek faiz ortamından yararlanarak Türk Lirası üzerinden yürüttüğü "carry trade" işlemlerini sonlandırdı. Yaklaşık iki yıllık süreçte dolar bazında yüzde 55 gibi yüksek bir kazanç elde eden banka, Türkiye'deki uzun vadeli TL pozisyonlarının tamamını kapatarak çıkış yaptı.

Sözcü'de yer alan habere göre; JPMorgan stratejistleri tarafından yayınlanan analiz notunda, bu radikal kararın arkasında üç temel riskin yattığı belirtildi. Ülkedeki dış finansman ihtiyacının giderek artması, yükselen enerji fiyatlarının Türkiye ekonomisi üzerinde yarattığı baskı ve erken seçim ihtimalinin her geçen gün daha da güçlenmesi.

Raporda ayrıca, seçim dönemlerinde Türkiye'de dolarizasyon (döviz talebi) eğiliminin hızlandığına dikkat çekilerek, bu durumun uzun vadeli TL pozisyonlarını taşımayı oldukça riskli hale getirdiği vurgulandı. Eylül 2023'ten bu yana (Mart 2024 yerel seçimleri hariç) TL'deki ağırlığını koruyan banka, Nisan ayında kademeli olarak başlattığı azaltma politikasını son hamlesiyle tamamlamış oldu.

"POZİSYONU KAPATAN MİLLİ SERVETİ ALIP GİDİYOR"

Gelişmeleri değerlendiren Finansal Piyasalar Uzmanı İris Cibre, uygulanan yüksek faiz ve kur politikasının yabancı sermaye için kalıcı bir yatırıma dönüşmediğini ifade etti. Yüksek faiz politikasına yönelik eleştirilerinin temel nedeninin bu durum olduğunu belirten Cibre, "Bu kadar yıldır yabancı sermaye menkul kıymetlere dönmedi. Pozisyonu kapatan, alıp milli serveti gidiyor" dedi.

Cibre, bankanın bu hamlesini uzun vadeli stratejilerin doğal bir sonu ve risk yönetimi olarak yorumlarken; artan seçim belirsizliği, cari açıkta genişleme beklentisi ve enflasyon-kur dengesindeki bozulmaların JPMorgan’ı daha temkinli bir alana ittiğini vurguladı.

GÜNLÜK VE HAFTALIK KISA VADELİ İŞLEMLERE DÖNÜŞ

Uzun vadeli risklerden kaçınan JPMorgan, Türkiye pazarından tamamen kopmak yerine strateji değişikliğine gidiyor. Banka, uzun vadeli pozisyonlarını sıfırlasa da daha kısa vadede pozisyon çevirmeye devam edeceğini duyurdu. Ekonomist İris Cibre, dev bankanın bundan sonraki süreçte muhtemelen T+1 valörlü (ertesi gün teslimli) işlemler ve 1 hafta vadeli pozisyonlar açıp kapatarak günübirlik ya da haftalık hareket edeceğini öngördü.

Öte yandan JPMorgan, geçtiğimiz hafta paylaştığı bir diğer analizinde Türkiye'deki siyasi risklerin Türk Lirası üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu iddia etmiş ve Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 37’den yüzde 40’a yükseltmek zorunda kalabileceği tahmininde bulunmuştu.