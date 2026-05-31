Gazeteci Fatih Altaylı, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın ekibin, mevcut parti yönetiminin medyaya kaynak aktardığı yönündeki iddialarına sert tepki gösterdi.
Fatih Altaylı tek tek sayarak Kılıçdaroğlu ekibine açık çağrıda bulundu: Açıklayın
Fatih Altaylı'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cephesine "Medya Fonu" tepkisi geldi. Açık çağrıda bulunan Fatih Altaylı 'İğrenç mahalle dedikodusunu bırakın açıklayın' dedi.Derleyen: Dilek Taşdemir
Tartışmaların "mahalle dedikodusu" seviyesinden çıkarılması gerektiğini belirten Altaylı, son 10 yılda CHP'den medya kuruluşlarına ve gazetecilere yapılan tüm ödemelerin şeffaf bir şekilde açıklanması çağrısında bulundu.
"İĞRENÇ MAHALLE DEDİKODUSUNU BIRAKIP RAKAMLARI AÇIKLASINLAR"
CHP'de yargı kararlarının ardından yeniden hareketlenen parti içi tartışmaları köşesine taşıyan Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu ekibinin Özgür Özel yönetimini hedef alan "medyaya para aktarılıyor" suçlamalarını değerlendirdi.
Bu tartışmanın ancak geçmişe dönük rakamların açıklanmasıyla son bulabileceğini ifade eden Altaylı, kendi internet sitesinde kaleme aldığı yazıda şunları kaydetti:
"Kılıçdaroğlu ekibi sürekli olarak parti kaynaklarından medyaya aktarılan paraları konuşuyor. Şimdi hesaplar ellerinde. İğrenç mahalle dedikodusunu bıraksınlar ve açıklasınlar. Son 10 yılda CHP’den medya organlarına ve varsa eğer gazetecilere kaç lira ödenmiş."
"KENDİLERİ AKTARIRKEN İYİ MİYDİ?"
Mevcut yönetimin Halk TV’ye para aktarmakla suçlandığını hatırlatan Altaylı, Kılıçdaroğlu dönemine ait uygulamaları da sorgulayarak şu soruları yöneltti:
"Peki, Kılıçdaroğlu dönemlerinde Halk TV ya da başka kanallara hiç para aktarılmamış mı? Aktarıldıysa kaç para aktarılmış? Aktarıldığı döneme göre dolar cinsinden hangisi daha fazla? Kendileri aktarırken iyi de başkası aktarınca mı kötü! Tıpkı Aziz İhsan Aktaş otomobillerine kendileri binerken iyi olduğu gibi mi!"
İKTİDAR MEDYASINA KAMU KAYNAĞI ELEŞTİRİSİ
Yazısının devamında AK Parti ve kendisine yakın medya organları arasındaki finansal ilişkiyi de değerlendiren Altaylı, iki yapı arasındaki sistem farkına dikkat çekti.
Fatih Altaylı, "Bu arada AK Parti kendine yakın televizyonlara para aktarmıyor. Çünkü bunu kamu kaynakları, kamu şirketleri ve iktidara yaranmak isteyen özel sektör şirketleri vasıtasıyla yaptıkları için partiye gerek kalmıyor" ifadelerini kullandı.