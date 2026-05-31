Eski CHP Balıkesir Milletvekili ve istinaf mahkemesi kararıyla tedbiren Parti Meclisi (PM) üyeliğine görevlendirilen Mehmet Tüm, partide yaşanan iç tartışmalara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. CHP'nin vakit kaybetmeden kurultay sürecini işletmesi gerektiğini vurgulayan Tüm, yeni oluşturulacak Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) veya herhangi bir kademede görev almayacağını ilan etti.

"İHTİYACIMIZ MAKAM DEĞİL, ORTAK AKILDIR"

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada siyasi geçmişine ve parti içi demokrasi mücadelesine değinen Mehmet Tüm, hiçbir dönemde bir grubun veya hizbin siyasetçisi olmadığını belirtti. Partinin mevcut durumuna dikkat çeken Tüm, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün geldiğimiz noktada partimiz, iç tartışmaların gölgesinde ciddi bir ayrışma yaşamaktadır. Bu durum yalnızca partimize değil, Türkiye’nin demokrasi mücadelesine de zarar vermektedir. Bu koşullar altında, partimizde yaşanan ayrışmaların tarafı olacak herhangi bir pozisyonda bulunmayı doğru bulmuyorum. Bu nedenle oluşturulacak yeni MYK’da veya herhangi bir görevlendirmede yer almam mümkün değildir. Çünkü bugün ihtiyaç duyulan şey yeni makamlar değil; ortak aklı, dayanışmayı ve birlik ruhunu yeniden inşa etmektir."

"CHP VAKİT KAYBETMEDEN KURULTAY SÜRECİNİ İŞLETMELİDİR"

Cumhuriyet Halk Partisi’nin tüm bileşenlerinin ortak bir mücadele zemininde buluşması gerektiğinin altını çizen Tüm, halkın güven veren ve iktidar hedefi olan bir CHP beklediğini ifade etti. Sorunların çözüm adresinin parti örgütü olduğunu belirten Tüm, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Partimiz vakit kaybetmeden kurultay sürecini işletmeli, örgütün iradesine başvurmalı ve tüm tartışmaları demokratik zeminde sonuçlandırmalıdır. Çünkü CHP’nin gerçek sahibi örgütüdür, üyeleridir ve ona gönül veren milyonlardır.”

Öte yandan geçen hafta Kurultay davasında mahkemenin verdiği 'mutlak butlan' kararıyla birlikte CHP Genel Başkanlığı koltuğuna 'iade edilen' eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen milletvekilleri, Genel Merkez'in tahliyesi için Ankara Emniyeti'ne yazı yazılmasını eleştirdi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, CHP Denizli Milletkili Gülizar Biçer Karaca şu ortak açıklamayı yaptı:

"Bugün CHP Genel Merkezi önünde yaşananlar; hiçbir partilinin, hiçbir demokratın ve kamuoyunun kabul edebileceği bir tablo değildir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne, Ankara Emniyeti’ne yazı yazılarak polis marifetiyle girilmesi doğru değildir, olmamalıdır. Partililerin karşı karşıya getirilmesi; parti vicdanını da kamu vicdanını da derinden yaralamaktadır. Bu kırılmanın ve ayrışmanın daha fazla büyümemesi için yapılması gereken; en kısa zamanda kurultaya gidilmesidir."