1- Bayern Münih | 147.500 puan
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri netleşti
PSG'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmasının ardından UEFA kulüpler sıralamasını güncelledi. Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe de ilk 50'de yer aldı. İşte liste...Alper Talha Şimşek
2- Real Madrid | 144.500 puan
3- Paris Saint Germain | 132.000 puan
4- Liverpool | 130.000 puan
5- Inter | 127.000 puan
6- Manchester City | 125.500 puan
7- Arsenal | 119.000 puan
8- Barcelona | 113.250 puan
9- Bayer Leverkusen | 105.000 puan
10- Atletico Madrid | 104.750 puan
11- Borussia Dortmund | 100.750 puan
12- Chelsea | 99.250 puan
13- Roma | 97.750 puan
14- Benfica | 90.000 puan
15- Sporting Lizbon | 84.000 puan
16- Atalanta | 84.000 puan
17- Aston Villa | 83.000 puan
18- Eintracht Frankfurt | 83.000 puan
19- Tottenham | 82.000 puan
20- Porto | 80.750 puan
21- Manchester United | 76.500 puan
22- Fiorentina | 76.250 puan
23- Club Brugge | 75.250 puan
24- Real Betis | 74.500 puan
25- Juventus | 72.250 puan
26- PSV Eindhoven | 71.250 puan
27- Feyenoord | 71.000 puan
28- West Ham United | 69.000 puan
29- Lille | 68.750 puan
30- Milan | 66.000 puan
31- Olympique Lyon | 65.750 puan
32- Bodo Glimt | 64.000 puan
33- Braga | 63.750 puan
34- Napoli | 63.000 puan
35- AZ Alkmaar | 62.875 puan
36- Olympiakos | 62.250 puan
37- RB Leipzig | 61.000 pua
38- Rangers | 59.250 puan
39- Villarreal | 59.000 puan
40- Lazio | 59.000 puan
41- Ajax | 58.250 puan
42- Fenerbahçe | 57.750 puan
43- Real Sociedad | 57.000 puan
44- Freiburg | 56.500 puan
45- Shakhtar Donetsk | 56.250 puan
46- Monaco | 56.000 puan
47- Kopenhag | 54.375 puan
48- Marsilya | 54.000 puan
49- Galatasaray | 53.500 puan
50- Ferencvaros | 51.250 puan