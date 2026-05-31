31 Mayıs 2026 Pazar
Anasayfa Spor UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri netleşti

PSG'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmasının ardından UEFA kulüpler sıralamasını güncelledi. Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe de ilk 50'de yer aldı. İşte liste...

1- Bayern Münih | 147.500 puan

2- Real Madrid | 144.500 puan

3- Paris Saint Germain | 132.000 puan

4- Liverpool | 130.000 puan

5- Inter | 127.000 puan

6- Manchester City | 125.500 puan

7- Arsenal | 119.000 puan

8- Barcelona | 113.250 puan

9- Bayer Leverkusen | 105.000 puan

10- Atletico Madrid | 104.750 puan

11- Borussia Dortmund | 100.750 puan

12- Chelsea | 99.250 puan

13- Roma | 97.750 puan

14- Benfica | 90.000 puan

15- Sporting Lizbon | 84.000 puan

16- Atalanta | 84.000 puan

17- Aston Villa | 83.000 puan

18- Eintracht Frankfurt | 83.000 puan

19- Tottenham | 82.000 puan

20- Porto | 80.750 puan

21- Manchester United | 76.500 puan

22- Fiorentina | 76.250 puan

23- Club Brugge | 75.250 puan

24- Real Betis | 74.500 puan

25- Juventus | 72.250 puan

26- PSV Eindhoven | 71.250 puan

27- Feyenoord | 71.000 puan

28- West Ham United | 69.000 puan

29- Lille | 68.750 puan

30- Milan | 66.000 puan

31- Olympique Lyon | 65.750 puan

32- Bodo Glimt | 64.000 puan

33- Braga | 63.750 puan

34- Napoli | 63.000 puan

35- AZ Alkmaar | 62.875 puan

36- Olympiakos | 62.250 puan

37- RB Leipzig | 61.000 pua

38- Rangers | 59.250 puan

39- Villarreal | 59.000 puan

40- Lazio | 59.000 puan

41- Ajax | 58.250 puan

42- Fenerbahçe | 57.750 puan

43- Real Sociedad | 57.000 puan

44- Freiburg | 56.500 puan

45- Shakhtar Donetsk | 56.250 puan

46- Monaco | 56.000 puan

47- Kopenhag | 54.375 puan

48- Marsilya | 54.000 puan

49- Galatasaray | 53.500 puan

50- Ferencvaros | 51.250 puan

