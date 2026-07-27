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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin CHP hakkında verdiği 'mutlak butlan' kararına yapılan itirazların belirsizliğini koruması, siyaset sahnesinde taşları yerinden oynattı. Tabanın ve kamuoyunun değişim talebine kayıtsız kalmayan Özgür Özel ve 90 milletvekili, YENİ Parti’yi kurarak yeni bir meşale yaktı.

"Altı oku çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz" parolasıyla yola çıkan ve Anadolu Kulübü'ndeki ilk yetkili kurul toplantısında oy birliğiyle Genel Başkanlığa seçilen Özgür Özel, yeni partisinin rozetiyle ilk kez Halk TV canlı yayınında.

YENİ PARTİ’NİN YOL HARİTASI BELLİ OLUYOR

Yakasına taktığı YENİ Parti rozetiyle gündemi sarsacak kritik açıklamalara imza atan Özel; gazeteciler Bengü Şap Babaeker, Gökmen Karadağ ve Kürşad Oğuz’un sorularını yanıtlayarak yeni siyasi hareketin hedeflerini ve izlenecek stratejiyi canlı yayında kamuoyuyla paylaşıyor.

'GENÇ MUHABİR ARKADAŞIMIZIN HEDEF GÖSTERİLMESİ KABUL EDİLEMEZ'

Sarıyer'de gerçekleşen rozet takma merasiminde figüran kullanıldığına dair haberi yapan gazetecinin hedef gösterilmesine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’den sert tepki geldi. Yaşanan duruma sessiz kalmayan Özel, "Genç muhabir arkadaşımızın hedef gösterilmesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Özel ayrıca, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin konuya ilişkin dile getirdiği "Gönüllere dokunamadan doldurulan salonların hiçbir hükmü yoktur." sözlerine katıldığını belirterek bu değerlendirmeyi haklı bulduğunu aktardı.

'HEDEFİMİZ TEK BAŞINA İKTİDAR OLMAK'

Partisinin yeni siyaset vizyonunu ve yerel seçim başarısının arkasındaki yaklaşımı vurgulayan Özgür Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu iktidar partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni siyaset anlayışını hedefe almıştı. O yeni siyaset anlayışı 31 Mart zaferini getiren siyaset anlayışıdır. Siyasette eşit temsili hedefleyen, üç kademede kadınların Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki temsilini eşit temsil noktasına getirmeye çalışan siyaset anlayışıdır. O siyaset anlayışı gençlere alan açan; yani sadece sözde 'kapılar açık, gelin gençler' demeyen, işte İzmir'de kazandığı 29 belediyenin 14 tanesi gençlerden oluşuyor, 8 tanesi kadınlardan oluşuyor. Bu alanı gençlere açan, gençlere 'gel ben siyaset yapıyorum yardımcı ol' demeyen, 'gel siyaseti birlikte konuşalım, kurgulayalım, tasarlayalım, hayata birlikte gerçekleştirelim' diyen anlayıştır."

Söz konusu reformist ve kapsayıcı yönetim anlayışını kararlılıkla sürdüreceklerinin altını çizen CHP Lideri, temel gayelerinin tek başına iktidara gelmek olduğunu ifade etti. Özel, toplumu kutuplaştıran ve ayrıştıran her türlü yaklaşıma tamamen karşı olduklarını da sözlerine ekledi.

'ATANAN BUTLAN, VEKİLLERİ TEHDİT ETTİ'

Özgür Özel, “Atanan butlan, vekilleri tehdit etti. Operasyonlarla geçişleri durdurmaya çalıştılar” dedi.

YARGITAY’IN BUTLAN KARARINI İPTAL ETMESİ DURUMUNDA SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Yargıtay’ın CHP’ye yönelik mutlak butlan kararını iptal etmesi halinde izlenecek stratejiye dair gelen soruyu yanıtlayan Özel, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Gemileri yakmadan siyasette yol yürünmez YENİ Parti yürüyüşünü sürdürecek. Geriye bakmadan iktidara yürümek zorundayız."

YAVAŞ VE KARALAR’IN DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Özgür Özel; Mansur Yavaş ile Zeydan Karalar’ın YENİ Parti’ye katılıp katılmayacağı yönündeki sorulara da açıklık getirdi.

Mansur Yavaş konusunda herhangi bir şüphe duymadıklarını vurgulayan Özel, "Mansur Bey zaten eski partimizde de bizimle yol yürümüştü." dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarına da değinen Özel, kritik bir iddiayı gündeme taşıdı. Aziz İhsan Aktaş davasında yargılaması süren Karalar’a, "YENİ Parti'ye geçerseniz sizin için iyi olmaz" ifadeleriyle baskı yapıldığına dair duyumlar aldığını aktardı.

'200'ÜN ÜZERİNDE BELEDİYE BAŞKANI YENİ PARTİ'YE KATILACAK'

Gündem yaratan katılımlara dair konuşan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yarımdan itibaren 200'ün üzerine belediye YENİ Parti'ye katılmak için ortaya irade koyacak. Mansur Yavaş bizim eski partimizde. Biz kimseye davette bulunmadık. O yüzden kimse Mansur Başkan'a butlancı demesin. Zeydan Karalar için farklı bir durum var. Hakkındaki dava da karar çıkacak. Zeydan Başkan ile arama giremeyecekleri için hadsiz hadsiz konuşuyorlar."

FEZLEKE İDDİALARINA VE KILIÇDAROĞLU SÖYLEMLERİNE CEVAP

İktidar medyasında çıkan "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel hakkındaki fezlekelere 'evet' oyu vereceği" yönündeki haberleri değerlendiren Özel, söz konusu iddiaların Türkiye gazetesinde yayımlanmış olmasına dikkat çekti.

YENİ Parti’nin kamuoyundaki gücünün iktidar çevresinde fark edildiğini belirten Özel, bu tür haberlerin topluma korku salmak amacıyla servis edildiğini söyledi. Özel ayrıca, dokunulmazlığının kaldırılması ihtimalinden çekinmediğini altını çizerek ifade etti.

'DEMİRDEN KORKAN TRENE BİNMEZ'

Dokunulmazlığının kaldırılması ihtimalinden hiçbir endişe duymadığını net bir dille ifade eden Özel, şu açıklamayı yaptı:

"Polemiğe girmek istemem. Bu millet bu ihtimalleri konuşanları şamar oğlanı yaptı zaten. Türkiye gazetesi bu konuda butlan operasyonu gazetesi oldu. Ben bunların dibine inmemeliyim. Ne diyorlardı? Özgür Özel 40'a kadar düştü diye yemin ediyorlardı. Bizse 91 arkadaşımızla grubumuzu kurduk. Bunun dışında orada kalan arkadaşlarımın yarısı da ben CHP'de mücadele edeceğim olmazsa geleceğim diyen arkadaşlarım. 3-5 vekil arkadaşımızı korkutmayı başardılar kendilerince. Güya bizi 40 vekile düşüreceklerdi. Gelme diyorsun 200 belediye geliyor. Demirden korkan trene binmez. Beni dokunulmazlıkla kim korkutacak. Butlancılar korkutamıyor bununla mi korkutacaklar?"

'BAHÇELİ YANIMIZDA DEĞİL AMA DEMOKRATİK SİYASETİN YANINDA'

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin partisine yönelik beyanlarını yorumlayan YENİ Parti Lideri Özgür Özel, şu noktanın altını çizdi:

"Bir defa şunu söyleyelim: Devlet Bey yanımızda durmuyor, Cumhur İttifakı'nın bir bileşeni. Devlet Bey'in yanında durduğu şey YENİ Parti ya da Özgür Özel değil; demokratik siyaset hakkı."



'BAĞIŞ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ, PARA BUTLANDA KALDI'

Partiye yönelik yoğun katılımcı ve destek talebini değerlendiren Özel, online üyelik sisteminin kısa süre içinde aktif olacağını belirterek kaynak durumuna dikkat çekti. "Bağış bizim için çok önemli çünkü paramız yok. Para butlanda kaldı." diyen Özel, resmi kanallardan onay gelmedikçe para transferi yapılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

'TARİHİN KIRILMA ANINDA KİMSENİN YAPTIĞINI UNUTMAYACAĞIZ'

Siyasi yolculuklarının dönüm noktasında olduklarını hatırlatan ve geçmişteki "Unutkan olmayacağız" sözüne vurgu yapan Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şundan herkes emin olsun, tarihin kırılma anındayız. Tarihin kırılma anında doğru yerde duranlarla Erdoğan'a bir kez daha iktidar kapısını aralamak için bizim iktidar yürüyüşümüzü durduranları ilerleyen zamanda, iktidar olduğumuzda birbirine karıştırmayacağız."

'BU BUTLAN CEPHESİNİN AFFI YOK'

Süreç boyunca kendilerini engellemeye çalışan kesimleri ve butlan cephesini affetmeyeceklerini belirten YENİ Parti Lideri, gelecekteki olası iktidar dönemlerinde bu grupların samimiyetsiz hamlelerine geçit vermeyeceklerini kaydetti.