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Cumhuriyet Halk Partisi’nde her geçen gün gerilim artıyor.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in kurmaylarını ihraç için düğmeye basan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, işin Özel’e kadar gidebileceğinin mesajını CHP Sözcüsü Müslim Sarı üzerinden verdi.

Özgür Özel’ gittiği her yerde sorulan tek soru var… Özel’in yanıtı da şöyle: “Temel motivasyonumuz yeni parti kurmak değil, CHP'yi geri almak.”

Karşılıklı hamlelerin yapıldığı bu Ali Cengiz oyununda, kafaları karıştıran olaylar gelişiyor.

Başlayalım.

Özgür Özel’e en yakın isimlerden CHP Grup Başkanvekili Murat Emir bir süredir fotoğraf vermiyor. Emir’in sosyal medya mesajları yayınlansa da siyasi faaliyetlerinden bir kare yok.

Ne yapıyor Murat Emir?

Elbette siyasi partilerle görüşüyor.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, bu ay başında Demokratik Sol Parti (DSP) ile görüşme yaptı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal çıkıp görüşmeyi deşifre etti. Aksakal’ın Murat Emir’den teklif geldiğini açıklaması istifa getirdi.

DSP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Yumuşak partisinden istifa etti.

İbrahim Halil Yumuşak istifa gerekçesini ise Özgür Özel ve ekibi ile yapılan görüşmede Genel Başkan Önder Aksakal’ın tutumu olarak açıkladı.

Yumuşak, CHP heyetiyle yapılan görüşmelere dair Önder Aksal'ın bir anda fikir değiştirdiğini ve heyet ile yapılan görüşmenin Önder Aksakal tarafından basına sızdırıldığını öne sürdü. Yani, bu görüşmenin yapılan gizlilik anlaşması gereği basına sızmaması gerekiyordu ancak iddiaya göre Önder Aksakal hamle yaptı.

ÖZGÜR ÖZEL İLE BAYRAMLAŞMAYAN DSP

Özgür Özel’in DSP’ye bir teklif götürmesi çok eleştirildi.

DSP, bir önceki seçimde Cumhur İttifakı içinde yer alarak Önder Aksakal’ı milletvekili yapmıştı.

Dolayısıyla iktidarla kol kola olan, ittifak anlamında MHP’den farkı olmayan bir partiyle Özgür Özel neden aynı masaya oturup teklif götürdü?

Üstelik, yakın tarihte de DSP safını seçmişti.

Kurban bayramında Özgür Özel Meclis’te bayramlaşma yaparken Kemal Kılıçdaroğlu ise CHP Genel Merkezi’nde bayramlaşma yapmıştı. DSP, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmaya gitmiş, Özgür Özel’in ise bayramlaşma listesinde yer almamıştı.

Peki, tavrı bu kadar açık biriyle neden masaya oturuldu?

Sonra, Genç Parti tartışması başladı.

Medyada Özgür Özel’in bir aracıyı Fransa’da Genç Parti kurucu Genel Başkanı Cem Uzan’a gönderdiği bilgisi yer aldı.

Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur çıkıp açıklama yaptı ve kendisine bir iş insanı tanıdığının aracı olarak gönderildiğini söyledi.

Genç Parti de başından bu yana tutuklanan CHP’li başkanlar için “aklansınlar” yaklaşımındaydı.

Özgür Özel’e yönelik desteği gündeme gelmedi.

YENİÇAĞ bugün itibariyle seçime girme yeterliliği olan 41 parti olduğunu yazdı ve listesini de yayınladı.

Özgür Özel ekibi eğer hazırlık yapıp parti kurduysa ve seçim yeterliliği için kurultaylarına başladıysa birkaç ay içinde yenilenen listede bu partinin de adı çıkabilir.

Ancak böyle bir hazırlık yoksa yeni parti bugün sıcağı sıcağına kurulacaksa o halde yaklaşık bir yıllık bir süreyi seçime girme yeterliliği için beklemek gerecek.

Bu da olası bir baskın seçim ihtimalini güçlendiriyor elbette...

Dolayısıyla mevcut listede seçime girme yeterliliği olan partilerle işbirliği Özgür Özel’in çok işine yarayacak.

NEDEN DSP’Yİ VE GENÇ PARTİ’Yİ TERCİH ETTİ?

Öncelikle, Özgür Özel’in DSP ve Genç Parti hamleleri AKP’ye yakın medyayı çok heyecanlandırdı.

A Haber Özgür Özel’in eline bir ok verip parti seçtirdi.

Abdulkadir Selvi, Özgür Özel’i reddeden DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ı tebrik etti.

Levent Gültekin ise bu olumsuz geçen DSP ve Genç Parti görüşmelerini işaret edip “Abi ne yapıyordun sen? Hazırlıksız dediğim, öngörüsüzlük dediğim, bir strateji yoksunluğu dediğim bu işte” dedi.

Peki, Levent Gültekin’in dediğinin aksine bu bir strateji olabilir mi?

YENİÇAĞ’ın edindiği bilgilere göre, Özgür Özel yeni parti ve seçime girmek için yeni yol konularını çok gizli bir şekilde yürütüyor.

Hal böyleyken, Özgür Özel’e uzak olduğunu her olayda belli eden iki parti, DSP ve Genç Parti’ye teklif gittiğinin yansıması “cambaza bak” stratejisi olabilir mi?

Hem siyasi kulisler hem de medya bağıra çağıra Özgür Özel’in DSP ve Genç Parti “hatasını” konuşurken “çok gizli” bir şekilde farklı bir partiyle el sıkışılmış olabilir mi?

Bu ihtimallerin ne kadar güçlü olduğunu önümüzdeki günler gösterecek?

Ancak unutulmaması gereken, hem Özgür Özel’in hem de kurmaylarının “A,B, C planlarımız hazır” cümlesini aylar önce kurmuş olduğu…