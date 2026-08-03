Kaynak: Diğer

CHP ile olan ilişkilere, olası ittifak stratejilerinden erken seçim senaryolarına kadar birçok kritik başlıkta net mesajlar verdi. Altılı Masa'nın geçmişteki stratejilerini de eleştiren Özel'in ittifaka açık olduklarını dile getirdi.

'CHP'nin dostların elinde kalması, adeta yağmalanmaması önemlidir'



Özgür Özel, Fatih Altaylı'nın "Partiye dönecek misiniz?" sorusuna da yanıt verdi. CHP'nin kurumsal kimliğinin korunmasının önemine dikkat çeken Özel, şu ifadeleri kullandı:

'Parti ne kadar benimse o kadar İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ındır'

Fatih Altaylı'nın "Partiniz çok mu Ekrem İmamoğlu endeksli gidiyor?" sorusuna yanıt veren Özel, Yeni Parti'nin şahısların değil milletin partisi olduğunun altını çizdi. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile olan birliktelik mesajını vurgulayan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Parti yeni bir parti. Eskisi yok, kıdemlisi yok, sahibi yok. Sahibi millet. Parti ne kadar Özgür Özel'inse o kadar Ekrem İmamoğlu'nun, o kadar Mansur Yavaş'ın. Şu anda yerel yöneticiler açısından Ekrem Bey de Mansur Bey de partimizin üyesi değiller ama biri çıkıp da 'Ben Özgür Özel'e ve yeni partiye karşıyım' demiyorsa bizimle birliktir. Biz meseleye böyle bakıyoruz."





Özel'den Altılı Masa yorumu

Olası ittifak senaryoları ve muhalefet partileriyle kurulacak diyaloglara da değinen Özel, kurumlar arası dayanışmanın mutlaka süreceğini ancak seçim stratejisinin farklı olması gerektiğini savundu:

"Seçime giderken herkes kendi yolunda kendisini millete en iyi şekilde anlatmalı. Altılı Masa'nın en büyük hatalarından biri, altı koşucuyu bir zincirle ellerinden birbirine bağlamaktı. Onun yerine herkes kendini en iyi şekilde seçmene anlatsın. Bu sadece bizim değil, oyu daha mütevazı olan partileri de sıkıntıya sokan, büyümelerinin önünde engel olan bir durum."

'Ortak bir gelecek hayalimiz varsa oturup ittifak olmalıyız'





Cumhurbaşkanlığı seçimleri için muhalefetin kazanacak bir adayın etrafında birleşmesinin kıymetli olduğunu belirten Özel, ittifakların "büyük ağabey" mantığıyla değil, ilkesel temellerle kurulması gerektiğini vurguladı:

"Biz Türkiye'ye bir daha kimsenin ele geçiremeyeceği bir yargı düzenini oluşturmakta mutabık mıyız? Bir daha kimsenin ele geçiremeyeceği bir medya düzenini oluşturmakta mutabık mıyız? Eğer ortak bir gelecek hayalini birlikte hayata geçirebilecek bir mutabakatımız varsa oturup ittifak olmalıyız. Yoksa 'Çıkar sen, Özgür Özel'i cumhurbaşkanı adayı yapalım, sana şunu verelim' şeklinde değil."

Özel ayrıca, Kasım 2027'de olası bir erken seçimi kuvvetli bir ihtimal olarak gördüklerini ve planlarını buna göre yaptıklarını belirtti.

Binaları alırlar, parayı alırlar ama teslim olmama kararlılığımızı alamazlar

Özgür Özel'in kişisel siyasi geleceği ve partisinin duruşu hakkında yaptığı değerlendirmeler oldu. Kendisine dair bir kaygısı olmadığını belirten Özel,

"Yeni Parti teslim olmayanların partisi. O kadar güçlü liderlikler olan bir coğrafyadayız ki, lidersiz olmaz. Özgür Özel'i içeri atarlarsa Özgür Özel'le birlikte millet bir başkasına sarılır. Bu iktidar yürüyüşünü, bu itiraz ve teslim olmama halini teslim alamazlar. Bizden teslim alamayacakları tek şey, teslim olmama kararlılığımızdır. Binaları alırlar, kadroları alırlar, parayı alırlar, aracı alırlar ama teslim olmama kararlılığımızı alamazlar. Bu mücadelede ben bir başıma değilim, biz çok kalabalığız." ifadelerini kullandı.