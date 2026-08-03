Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Mısır'ın İsmailiye kentinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.00'te merkez üssü Mısır'ın İsmailiye kenti olan 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 5,47 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.



Mısır basınında yer alan haberlerde, başta başkent Kahire olmak üzere çevre kentlerde de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.



Sarsıntının Mısır'ın yanı sıra Ürdün, Lübnan, Filistin ve İsrail'de de hissedildiği bildirildi.