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Kaynak: ANKA

Özgür Özel, Ankara'da bulunan Ulus Hali'nde esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Esnaf ziyareti vatandaşların ekonomik sorunlarını gözler önüne serdi. Özel, emekli bir Beden Eğitimi öğretmeni vatandaş ile sohbet etti. Emekli öğretmen 45 yıl çalışıp 2 sene önce emekli olduğunu anlattı. Emekli öğretmen yüzde 40 engelli bir çocuğu olduğunu söyleyerek, "53 bin lira maaş alıyorum 45 yıl çalıştım. Emekli olalı 2 sene oldu." dedi.

EMEKLİ ÖĞRETMENE YOKSULLUK SINIRININ YARISINDA MAAŞ

Bunun üzerine Özel, "Yoksulluk sınırı 111 bin lira.45 yıl çalıştığın halde yoksulluk sınırının yarısında maaş veriliyor" dedi.

Özel'in sorunlarını dinlediği emekli banka müdürü vatandaş ise 34 bin lira maaş aldığını söyledi.

'20 BİN LİRA ALAN ADAM PARKTA YATIYOR'

Ziraat Bankası'ndan emekli olduğunu söyleyen vatandaş, "34 bin lira maaş alıyorum, aç geziyorum. 3 tane çocuk var ne yapacağım? Ev kira. Hırsızlık mı yapayım? 20 bin lira maaş alan adam parkta yatıyor." diyerek çaresizliğini dile getirdi.

Bunun üzerine Özel, "Allah korusun ama çaresizliğini biliyorum" dedi.