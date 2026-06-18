Kaynak: AA

TCMB’nin yayımladığı haftalık para ve banka istatistiklerine göre, brüt döviz rezervleri 1 milyar 130 milyon dolar azalışla 53 milyar 124 milyon dolara geriledi. Bir önceki hafta bu rakam 54 milyar 254 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİNDE BELİRGİN DÜŞÜŞ

Aynı dönemde altın rezervlerinde daha güçlü bir gerileme yaşandı. Altın rezervleri 6 milyar 213 milyon dolar düşüşle 105 milyar 170 milyon dolardan 98 milyar 957 milyon dolara indi.

Bu gelişmeyle birlikte Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, önceki haftadaki 159 milyar 424 milyon dolar seviyesinden 152 milyar 81 milyon dolara gerilemiş oldu.

Veriler, rezervlerdeki düşüşte özellikle altın tarafındaki gerilemenin belirleyici olduğunu ortaya koydu.

TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):