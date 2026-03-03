ABD ve İsrail'in İran'a başlayan saldırıları karşılıklı bombalamalarla dört gündür aralıksız devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısında "Amerikan yönetimiyle iş tutan ve Türkiye'ye bu Amerikan planı uygulansın diye partisine baskı kuran, karşı çıkanları tasfiye eden Erdoğan, bugün yeni bir Amerikan planının parçasıdır." açıklaması dikkat çekti.

Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un iftar davetine katılmayacağını da açıkladı. Özel "Çağırdılar, iftara gidecektik; vallahi de billahi de katılacaktık. Madem milli bir duruş lazımdır, yine balta çeltiler! Bu akşam iftara Sincan Cezaevine Tanju'nun yanına gideceğim" dedi.

Özgür Özel'in açıklamalarından önemli başlıklar şöyle:

-Değerli arkadaşlar, dünya kritik bir eşikten geçiyor ve iktidarın dünyadaki, bakmayın yandaş basınlarına, televizyonlarına, birbirlerine dizdikleri övgülere; diplomasi yapılmadığında dikleşiyorlar, diplomasi yapılmadığında dik duruyorlar, diplomasi yapmaya başladıklarında 'efendim doğrusunu yapıyorlar', 180 derece geri döndüklerinde 'hep arkasındayız, ne kadar güzel' ama maalesef yeni bir krizle ve bu krizi doğru okumayan bir dış politika yönetimiyle karşı karşıyayız.

'TÜRKİYE DEDİĞİNİ UNUTMADI'

-Ve Türkiye'nin çaresizliğini, maalesef iktidarın teslimiyetini; Gazze'yi yerle bir etmiş olanlara, orada soykırım yapmış olanlara, bir yandan 'eli kanlı katil' derken onlarla Gazze için aynı masaya oturanları...

-Adı barış olan ama 'Gazze Şeridi güzelmiş, burada Filistinlilere yer yok, onları yandaki ülkelere süpüreceğim, buraya oteller, kumarhaneler dikeceğim, çok da doğalgaz varmış onu istiyorum' diyen Trump'ın adını barış masası koyduğu ama Gazze'yi, Filistin'i işgal masasına Netanyahu ile birlikte oturanların ve Trump'a teslimiyet, Netanyahu ile gönülsüz de kayıkçı kavgası ama dün Trump'a sorunca 'Erdoğan iyi iş çıkardı, ona güveniyorum.

-Netanyahu ile arasında bir sorun yok, bir sorun yaşamayacaklar. Onlar da birbirlerine saygı duyuyorlar' ifadeleri ortadayken Türkiye'nin bölgede Amerikan planının bir parçası olması noktası...

-'Netanyahu ile birlikte çalışacaklar' dedikleri Barack, Türkiye Büyükelçisi bu. Daha geçtiğimiz aylarda 'Trump akıllı, benim aklıma hiç gelmemişti, Erdoğan'da olmayanı ona veriyor, karşılığında istediğini alacak' diyen Barack bu. Ne veriyormuş?

-Türkiye'de meşruiyeti yokmuş Erdoğan'ın, Obama... Kendisine Trump meşruiyet verecekmiş, karşılığında istediğini alacakmış. İşte tam o günleri yaşıyoruz. O günlerde Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip de öyle daha görüşmeden önce yasak savmalık Filistin'in F'sini anınca Amerikan Dışişleri Bakanı'nın 'Trump'la 5 dakika görüşmek için bize yalvarıyorlar'... İşte Türkiye dediğini unutmadı.

'150 KIZ ÖLDÜRÜLDÜ, KİMSENİN SORGULADIĞI YOK'

-150 civciv ölse insan üzülür. İran'da ABD bombardımanında 150 kız çocuk ölmüş, kimsenin bunu sorguladığı yok. Açıklama yok.

-Trump'a teslimiyet var. Bunlar oyunu görmüyorlar. Olayların nereye varacağını görmüyorlar.

-İran halkının yanındayız. İran'daki rejimin baskıcı rejimini tasvip etmemekle birlikte, İran'da yaşayanları savunuyoruz.

'ERDOĞAN, BUGÜN YENİ BİR AMERİKAN PLANININ PARÇASIDIR'

-Dönüyorlar; Trump güzellemeleri, Trump üzerinden Netanyahu'yla iş birlikleri... Ve bu ilk değil. Ben bu Pazar, bundan iki gün önce, 22. dönem milletvekili grubumuzdan hayatta olan kahramanlarla birlikteydim. Onlar Erdoğan'ın Amerika'da söz verdiği, kendi henüz o gün partisinin başında ama Başbakan değilken 1 Mart'ta meclise getirttiği '69 bin Amerikan askeri Türkiye'ye gelsin, Doğu'da Güneydoğu'da 6 tane üs kursun, iki liman bunlara verilsin, Irak Türkiye üzerinden işgal edilsin' diye tezkere getirten Erdoğan... O tezkere geçsin diye her şeyi ortaya koyan Erdoğan... Tezkere geçmeyince gizli tutanakları ele geçirip 99 tane 'Hayır' oyu veren AK Parti'liyi bulup siyasetten tasfiye eden Erdoğan...

-Bugün 1 Mart tezkeresine 'Hayır' diyenler, Irak'ta bir buçuk milyon Müslümanın kanı döküldü, Türkiye'nin eline bulaşmamasının gururunu yaşattılar bize. Cumhuriyet Halk Partisi grubu ve 99 AK Parti'li o günkü milletvekili Türkiye'yi 6 kalıcı Amerikan üssünden kurtardı. Güneydoğu'yu Amerikan işgalinden kurtardı. Bir daha Türkiye'ye çıkmamak üzere Türkiye'den Amerikan postalının Mersin'e ve oradan Doğu'ya, Güneydoğu'ya gitmesinden bizi kurtardı.

-Aynı Erdoğan bugün; o gün Amerikan yönetimiyle iş tutan ve Türkiye'ye bu Amerikan planı uygulansın diye partisine baskı kuran, karşı çıkanları tasfiye eden Erdoğan, bugün yeni bir Amerikan planının parçasıdır. Burada ne oyun kurduğu vardır ne oyunu gördüğü vardır. Sadece ona olmayan meşruiyeti verme karşılığında her türlü tavizi ondan alan, gizliyi bakanlarla alay eden küstah; Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na söylendiğinde, Erdoğan da olsa benim içimi sızlatan bir üslubun sahibi Trump'a teslimiyet vardır. Trump ne yapacağını biliyor, Netanyahu ne yapacağını biliyor ama bunlar ne oyunun içinde olduklarını ve bunun gelecekte nereye doğru evrildiğini bilmiyorlar.

-Bir sayın gazeteci soruyor; Hakan Fidan diyor ki 'şu an ani bir savaş tehdidi yok'. İki sene önce değil bu, iki hafta önce. Şu an için ani bir savaş tehdidi yok. Duruma hakimiz, görüyoruz. Oysa ki bütün dünya o savaş gemilerinin, fırkateynlerin, destroyerlerin, koruma botlarının böyle gelip tarihin en büyük yığınağını yaptığında Amerika’nın ne yapacağını görüyor ama bizim Hakan Fidan bunu görmüyor.

'ERDOĞAN'I BU ŞEKİLDE DAVRANMAYA DAVET EDİYORUZ'

-Trump'ın ve Netanyahu'nun dünyaya dayattığı düzene 'yeni düzen' denemez. Biz de bu düzene itiraz ediyoruz. Türkiye'nin de üçüncü dünya savaşı olmasın diye destek olmamaya, Erdoğan'ı bu şekilde davranmaya davet ediyoruz.

'TANJU ÖZCAN'A OPERASYON YAPIYORLAR'

-Tanju Özcan'a operasyon yapıyolar. Tanju Özcan Bolu’da bir vakıf kurmuş. Vakfa AK Parti’yi dahil etmiş, MHP’yi dahil etmiş, esnaf odalarını, şoförler odasını, bütün Bolu’yu içine koymuş. Demiş ki 'Bolu’nun çocuklarına siyaset ayrımı yapmadan sahip çıkacağız.' Hep birlikte Bolu’da dönmüşler ve Bolu’nun iş adamlarına, zenginlerine, kendileri dahil, Bolu’dan para kazananlara, dışarıdan gelmiş Bolu’da şube açmış, vergiyi İstanbul’da veren zincir marketlere, 'Bu vakfa destek olun kardeşim' demişler.

-Eğer belediye başkanıma bundan başka sorulan bir soru yoksa, kör kuruş yoksa; Tanju eğer bununla suçlanıyorsa ve Tanju bundan utanacaksa, bu soruyu soranlar utansın! Ben Tanju’yla gurur duyuyorum kardeşim, gurur duyuyorum!