Türkiye'nin 90 yıllık yağ devi iflasın pençesinde

90 yıllık Marbil Yağ iflasın pençesinde. Türkiye'nin dev yağ markası için konkordato sürecini yönetmesi ve şirketin mali durumunu denetlemesi için Bağımsız Denetçi ve SMMM Bünyamin Sincı konkordato komiseri olarak görevlendirildi.
İzmir'de faaliyet gösteren 1936 yılında kurulan yağ firması Marbil Yağ hakkında iflas öncesi bir yıl süreyle kesin mühlet kararı verildi. Dev yağ markası için konkordato süreci başladı.Dilek Taşdemir
Türkiye'deki yüksek enflasyon, sıkı para politikaları nedeniyle ucuz finansmana erişmekte güçlük yaşayan şirketler peş peşe konkordato veya iflas açıklamaya
devam ediyor.
Konkordato ilan eden ve mahkeme tarafından 3 ay geçici mühlet kararı verilen yağ üreticisi Marbil Yağ hakkında İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi yeni bir karar verdi.
İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki dosya için Torbalı Ticaret Sicili’ne kayıtlı Marbil Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Selesta Kozmetik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve şirket ortağı Levent Bilginoğulları hakkında 1 yıllık kesin mühlet kararı alındı.
İflasa sürüklenen 90 yıllık dev yağ firmasının mali tablolarını denetlemesi için Bağımsız Denetçi ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bünyamin Sincı görevlendirildi.