03 Mart 2026 Salı
İstanbul
Emekli ve memurun iki aylık maaş zam oranı belli oldu

Emekli ve memurun iki aylık maaş zam oranı belli oldu

Milyonlarca SGK ve BAĞ-KUR emeklisini ilgilendiren Şubat ayı enflasyon verisiyle birlikte iki aylık zam oranı belli oldu.

Süleyman Çay Süleyman Çay
Emekli ve memurun iki aylık maaş zam oranı belli oldu - Resim: 1

Ocak ayında emeklilerin maaşına yüzde 12,19 oranında zam yapılmıştı. Ancak gelen tepkilerin ardından en düşük emekli aylığında yüzde 18, 48 oranında zam gerçekleşerek 20 bin TL bandına gelmişti.

Emekli ve memurun iki aylık maaş zam oranı belli oldu - Resim: 2

Maaş zammından umduğunu bulamayan emeklilere bir kötü haber ise bayram ikramiyelerinden gelmişti. İkramiyelere savaş gerilimi nedeniyle bu yıl zam yapılmayacağı belirtildi. Ancak kulislerde her an her şey olabilir.

Emekli ve memurun iki aylık maaş zam oranı belli oldu - Resim: 3

İkramiye ve maaş zammından umut bulamayan emeklilerin ve memurların temmuz zammını belirleyecek olan enflasyon oranı ise belirlenmeye başladı.

Emekli ve memurun iki aylık maaş zam oranı belli oldu - Resim: 4

Milyonlarca emekli alacakları zam için enflasyon rakamlarını takip ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Şubat ayında enflasyon aylık 2,96, yıllık yüzde 31,53 şeklinde açıkladı.

Emekli ve memurun iki aylık maaş zam oranı belli oldu - Resim: 5

Aylık enflasyon verisi emeklilerin zamlarını belirliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda 2 defa zam alacak. Ocak-Haziran ve Temmuz Aralık dönemi enflasyon rakamları emeklileri yakından ilgilendiren bir konu.

Emekli ve memurun iki aylık maaş zam oranı belli oldu - Resim: 6

Emekliler Ocak ayının aylık enflasyonu olan yüzde 4,84 kadar zammı cebe koydu. Şubat ayı için de yüzde 2,96 zammı hak eden emekliler böylece iki ayda yüzde 7,94 zammı alacağı kesinleşti.

Emekli ve memurun iki aylık maaş zam oranı belli oldu - Resim: 7

Memurlar ise 2026 yılının ikinci yarısı için memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği yüzde 7 oranında artıralacak.

Emekli ve memurun iki aylık maaş zam oranı belli oldu - Resim: 8

Tam zam oranı için Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması belirlenecek.

Emekli ve memurun iki aylık maaş zam oranı belli oldu - Resim: 9

Yeniçağ'a konuşan bir emekli ise "Enflasyon verisini gittikçe azaltılıp en sonunda düşük bir rakamla zam yapacaklar. Biz bu oyunları gördük. TÜİK gerçek verileri açıklamıyor. Bize yapılacak olan zam oranı şaka gibi olacak. Adaletli bir maaş istiyoruz" dedi.

Emekli ve memurun iki aylık maaş zam oranı belli oldu - Resim: 10
