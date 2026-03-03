Emekli ve memurun iki aylık maaş zam oranı belli oldu

Yeniçağ'a konuşan bir emekli ise "Enflasyon verisini gittikçe azaltılıp en sonunda düşük bir rakamla zam yapacaklar. Biz bu oyunları gördük. TÜİK gerçek verileri açıklamıyor. Bize yapılacak olan zam oranı şaka gibi olacak. Adaletli bir maaş istiyoruz" dedi.