Ocak ayında emeklilerin maaşına yüzde 12,19 oranında zam yapılmıştı. Ancak gelen tepkilerin ardından en düşük emekli aylığında yüzde 18, 48 oranında zam gerçekleşerek 20 bin TL bandına gelmişti.
Emekli ve memurun iki aylık maaş zam oranı belli oldu
Milyonlarca SGK ve BAĞ-KUR emeklisini ilgilendiren Şubat ayı enflasyon verisiyle birlikte iki aylık zam oranı belli oldu.Süleyman Çay
Maaş zammından umduğunu bulamayan emeklilere bir kötü haber ise bayram ikramiyelerinden gelmişti. İkramiyelere savaş gerilimi nedeniyle bu yıl zam yapılmayacağı belirtildi. Ancak kulislerde her an her şey olabilir.
İkramiye ve maaş zammından umut bulamayan emeklilerin ve memurların temmuz zammını belirleyecek olan enflasyon oranı ise belirlenmeye başladı.
Milyonlarca emekli alacakları zam için enflasyon rakamlarını takip ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Şubat ayında enflasyon aylık 2,96, yıllık yüzde 31,53 şeklinde açıkladı.
Aylık enflasyon verisi emeklilerin zamlarını belirliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda 2 defa zam alacak. Ocak-Haziran ve Temmuz Aralık dönemi enflasyon rakamları emeklileri yakından ilgilendiren bir konu.
Emekliler Ocak ayının aylık enflasyonu olan yüzde 4,84 kadar zammı cebe koydu. Şubat ayı için de yüzde 2,96 zammı hak eden emekliler böylece iki ayda yüzde 7,94 zammı alacağı kesinleşti.
Memurlar ise 2026 yılının ikinci yarısı için memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği yüzde 7 oranında artıralacak.
Tam zam oranı için Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması belirlenecek.
Yeniçağ'a konuşan bir emekli ise "Enflasyon verisini gittikçe azaltılıp en sonunda düşük bir rakamla zam yapacaklar. Biz bu oyunları gördük. TÜİK gerçek verileri açıklamıyor. Bize yapılacak olan zam oranı şaka gibi olacak. Adaletli bir maaş istiyoruz" dedi.