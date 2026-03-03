Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın tutuklanması ile ilgili gelen açıklama dikkat çekti. Özdağ, “Düşman Ceza Hukuku" siyasi zihniyetinin devam ettiğini söyleyerek "Sözde "açılım" adı altında terör odaklarına alan açanlar, Öcalan için umut hakkı, PKK için af tasarlayanlar bugün Türk Milliyetçiliğini suç gibi göstermeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Vatanseverleri sindirmeye yönelik operasyonların sonuç vermeyeceğini belirten Tanju Özcan, Bağımsız yargı vurgusu yaptı ve Bağımsız yargının siyasi operasyonların aparatı yapılamayacağını vurguladı.

Ümit Özdağ Tanju Özcan'a destek açıklamasını "Türk Milliyetçilerini, Atatürkçüleri hedef alan bu sistematik kuşatmanın karşısında dimdik duruyoruz." diyerek bitirdi.

'SÖZDE AÇILIM ADI ALTINDA TERÖR ODAKLARINA ALAN AÇANLAR...'

"Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın tutuklanması, “Düşman Ceza Hukuku" siyasi zihniyetinin devam ettiğini göstermektedir. Sözde "açılım" adı altında terör odaklarına alan açanlar, Öcalan için umut hakkı, PKK için af tasarlayanlar bugün Türk Milliyetçiliğini suç gibi göstermeye çalışıyor. Vatanseverleri sindirmeye yönelik operasyonlar sonuç vermeyecektir. Bağımsız yargı, siyasi operasyonların aparatı yapılamaz! Türk Milliyetçilerini, Atatürkçüleri hedef alan bu sistematik kuşatmanın karşısında dimdik duruyoruz."