03 Mart 2026 Salı
İstanbul
Anasayfa Ekonomi Emekli maaş promosyonu güncellendi: En yüksek hangi banka veriyor

Emekli maaş promosyonu güncellendi: En yüksek hangi banka veriyor

Mart ayına girilmesiyle bankaların emekli maaş promosyonun yarışta kızıştı. Bazı bankalar toplam ödeme tutarını 32 bin TL seviyesine kadar taşıdı.

Süleyman Çay
Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren promosyon yarışında bankalar kesenin ağzını iyice açtı. 2026 yılı itibarıyla güncellenen rakamlar netleşirken, bazı bankalar toplam ödeme tutarını 32 bin TL seviyesine kadar taşıdı.

Maaşını taşımayı düşünen emekliler için en yüksek promosyon veren bankaları ve sundukları ek avantajları tek tek listeledik.

Emekli maaş promosyonlarında özel bankalar arasındaki rekabet, rakamları rekor seviyeye ulaştırdı. Mart ayı itibarıyla güncellenen listeye göre zirvenin yeni sahipleri belli oldu:

Özel Bankalar (Yüksek Promosyon Seçenekleri)

Türkiye Finans: Toplamda 32.000 TL’ye varan ödeme sunuyor. (27.000 TL nakit promosyon + 5.000 TL ek nakit ödül).

QNB: Toplamda 31.000 TL’ye varan ödül. (20.000 TL net nakit + 11.000 TL ek nakit ödül).

Akbank: Toplamda 30.000 TL’ye varan fırsat. (15.000 TL nakit + 15.000 TL ek nakit ödül).

Garanti BBVA: Toplamda 30.000 TL’ye varan bonus fırsatı. (15.000 TL nakit + harcama ve sigorta koşullarına bağlı 15.000 TL ek ödül).

Albaraka Türk: Toplamda 30.000 TL’ye varan ödeme. (20.000 TL nakit + 10.000 TL ek ödül).

ING: Toplamda 28.000 TL’ye varan nakit. (15.000 TL koşulsuz nakit + ek nakit promosyonlarla beraber).

Yapı Kredi: Toplamda 27.000 TL’ye varan promosyon. (15.000 TL nakit + 12.000 TL ek promosyon).

DenizBank: Toplamda 27.000 TL’ye varan ödeme. (12.000 TL nakit + 15.000 TL ek promosyon).

TEB: Toplamda 21.000 TL’ye varan ödeme. (12.000 TL ana promosyon + 9.000 TL ek promosyon).

Katılım Bankaları ve Diğer Özel Bankalar

Kuveyt Türk: 27.500 TL’ye varan promosyon. Ayrıca EFT, FAST ve havale işlemleri ücretsiz.

Türkiye İş Bankası: 24.000 TL’ye varan promosyon fırsatı. Kart aidatı muafiyeti ve ücretsiz havale/EFT gibi ek ayrıcalıklar sunuyor.

ICBC Turkey: 12.000 TL’ye varan promosyon. Günlük finansal işlemler için masrafsızlık avantajı sağlıyor.

Kamu Bankaları

VakıfBank: Toplamda 30.000 TL’ye varan ödeme. (12.000 TL nakit + 18.000 TL ek ödeme). EFT ve FAST işlemleri ücretsiz.

Halkbank: 12.000 TL nakit promosyon tutarı sunuyor.

Ziraat Bankası: 12.000 TL tutarında, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor.

