Emeklilere özel ÖTV’siz araç teklifi: İşte şartları

EMEKLİ ESNAFA "BİR DEFALIK" FIRSAT

Hazırlanan kanun teklifine göre, emeklilik hayatına adım atan küçük esnaf, emekli olduğu tarihten itibaren ilk 5 yıl içerisinde başvurması halinde, ÖTV ödemeden binek otomobil satın alabilecek. Sosyal destek amacı taşıyan bu düzenleme, yıllarca üretim ve ticaretle ekonomiye can veren esnafa bir "vefa" göstergesi olarak nitelendiriliyor.