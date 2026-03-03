Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşınan yeni bir kanun teklifi, emekli esnaf ve sanatkârlar için dev bir avantajın kapısını aralıyor. CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz tarafından hazırlanan düzenleme ile artan hayat pahalılığına karşı emekli esnafa "ÖTV muafiyeti" desteği sağlanması planlanıyor.
Emeklilere özel ÖTV’siz araç teklifi: İşte şartları
CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, emekli Bağ-Kur’lu esnafın yüzünü güldürecek bir kanun teklifini TBMM’ye sundu. Teklif yasalaşırsa, emekli küçük esnaf bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV ödemeden binek araç sahibi olabilecek. İşte "vefa borcu" olarak nitelendirilen düzenlemenin başvuru şartları...Derleyen: Dilek Taşdemir
EMEKLİ ESNAFA "BİR DEFALIK" FIRSAT
Hazırlanan kanun teklifine göre, emeklilik hayatına adım atan küçük esnaf, emekli olduğu tarihten itibaren ilk 5 yıl içerisinde başvurması halinde, ÖTV ödemeden binek otomobil satın alabilecek. Sosyal destek amacı taşıyan bu düzenleme, yıllarca üretim ve ticaretle ekonomiye can veren esnafa bir "vefa" göstergesi olarak nitelendiriliyor.
ÖTV'SİZ ARAÇ ALIM ŞARTLARI NELER?
Tekliften yararlanmak isteyen vatandaşların belirli kriterleri karşılaması gerekecek.
İşte yasalaşması beklenen o şartlar:
Esnaf Statüsü: 5362 sayılı Kanun kapsamında esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olmak
Bağ-Kur Emekliliği: 5510 sayılı Kanun uyarınca Bağ-Kur’dan yaşlılık aylığı alıyor olmak.
Zaman Sınırı: Emeklilik tarihinden itibaren ilk 5 yıl içinde başvuruda bulunmak.
Kullanım Hakkı: Bu haktan sadece bir kez yararlanılabilecek.
Düzenlemenin ticari bir kazanç kapısına dönüşmemesi için teklifte sıkı denetim mekanizmaları öngörülüyor. ÖTV’siz alınan araçlar 5 yıl boyunca satılamayacak veya devredilemeyecek.
Eğer araç bu süre dolmadan elden çıkarılırsa, başlangıçta ödenmeyen ÖTV tutarı gecikme faiziyle birlikte devlet tarafından tahsil edilecek.
Ancak kaza, yangın veya doğal afet gibi mücbir sebeplerle araç kullanılamaz hale gelirse (hurda), hak sahibine yeniden alım hakkı tanınacak.
ÖTV'siz araç teklifinin gerekçesini açıklayan Kadim Durmaz, emekli esnafın zorlu ekonomik şartlar altında ezilmemesi gerektiğini vurguladı. Durmaz, "Bu düzenleme; hedefli, ölçülü ve suistimale kapalı bir sosyal destek adımıdır. Yıllarca alın teri döken esnafımıza bir vefa borcumuz var" diyerek teklifin önemine dikkat çekti.