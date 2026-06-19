Kaynak: ANKA

Özgür Özel, Denizli'de gerçekleştireceği programına Çardak'tan başladı. Özel, Çardak'ta bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum ile birlikte kahvehane ziyaretine giden Özgür Özel, burada yanına gelen yurttaşlarla sohbet etti ve isteyenlerle fotoğraf çekildi.

Özel, sohbet esnasında, "Belediye nasıl gidiyor, memnun musunuz?" diye sordu. Özel, "Güzel şeyler yapıldı" ifadesini kullandı. Yurttaşlar, "Bundan sonra daha güzel olacak her şey, umudumuz sensin başkanım" dedi. Bir yurttaşın, "Sandığa gitmeyeceğiz" sözleri üzerine Özel, "Beraberiz, sandığa gideceğiz" ifadesini kullandı.

'HER ZAMANKİ GİBİ SICAK KARŞILANDIK'

Kısa bir konuşma yapan Özgür Özel, "Biz Denizli'ye Ankara’dan gelirken ilk Çardak’a gidip sonra Denizli’ye geçiyorduk. Çardak’ta CHP’li bir belediye var artık. Çardak’tan çay içmek için kahveye geldik ama her zaman olduğu gibi çok sıcak bir karşılama var" diye konuştu.

Özel daha sonra Bozkurt ilçesine geçerek pazar ziyaretinde bulundu. Özel, pazardakilerle sohbet edip fotoğraf çektirdikten sonra alandan ayrıldı.