Kaynak: ANKA

Özgür Özel dün gerçekleştirdiği Denizli ziyaretinden sonra bugün de Burdur’daydı. Çavdır İlçesinde bir domates serasında çalışan işçileri ziyaret eden Özel, tarım emekçilerinin sorunlarını dinledi.

Özel, "İktidar olduğumuzda tarımda çalışan kadın işçilerin sigortasını devlet ödeyecek" dedi. Özel, "Burada ihracat yapan adam maliyetlerden dolayı zorlanıyor. Bu sefer bu tarafa bir şey kalmıyor. Asgari ücret alana çok düşük verene yüksek. Tarımdaki bütün kadın işçilere ücretsiz sigorta yapacağız. O olursa çok güzel olacak" diye konuştu.

BİZ DE EMEKLİ OLABİLİRİZ SEVİNCİ

Tarım işçisi kadınlar Özel'e "Bu durum gerçekleşirse hepimiz çok seviniriz" diyerek memnuniyetlerini dile getirdi. Tarım işçisi bir kadın Özel'e "Hem patronumuz zorlanmaz, hem de biz seviniriz. Biz de emekli oluruz" dedi.

Özel son olarak "Devlet dediğin öyle bir şey olacak. Yaptığıyla herkesi üzmeyecek herkesi memnun edecek" şeklinde konuştu.