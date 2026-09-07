İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik haritasından alınan son verilere göre kent genelinde trafik yoğunluğu ortalama %45 olarak ölçüldü.
İstanbul'da trafik var mı? Avrupa ve Anadolu yakası anlık trafik durumu nasıl? (7 Eylül Pazartesi)
İstanbul'da haftanın ilk gününde saat 07.30 itibariyle genel trafik yoğunluğu %45 seviyelerinde seyrederken, Anadolu Yakası'nda yoğunluk %60'a kadar yükseldi. İşte köprü geçişleri, D-100 ve TEM otoyolundaki son durum...Aykut Metehan
İki yaka arasında belirgin bir yoğunluk farkı dikkat çekerken, özellikle Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş güzergahlarında ve ana arterlerde sürücüler zor anlar yaşıyor.
Anadolu Yakasında Yoğunluk %60'ı Buldu!
Haritadaki verilere göre yakalardaki trafik durumu şu şekilde:
Anadolu Yakası (%60): 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) bağlantı yollarında, D-100 (E-5) Ataşehir-Üsküdar-Ümraniye hattında ve TEM Otoyolu üzerinde kırmızı alanlar dikkat çekiyor. Güzergah üzerindeki yol bakım ve kaza/olay noktaları akışı yavaşlatıyor.
Anadolu Yakasında Yoğunluk %60'ı Buldu!
Haritadaki verilere göre yakalardaki trafik durumu şu şekilde:
Anadolu Yakası (%60): 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) bağlantı yollarında, D-100 (E-5) Ataşehir-Üsküdar-Ümraniye hattında ve TEM Otoyolu üzerinde kırmızı alanlar dikkat çekiyor. Güzergah üzerindeki yol bakım ve kaza/olay noktaları akışı yavaşlatıyor.
Avrupa Yakası (%36): Ana arterlerde ve Kuzey Marmara Otoyolu bağlantılarında trafik akışı büyük oranda yeşil ve açık seyrediyor. Şişli, Mecidiyeköy ve Bağcılar-Esenyurt geçiş noktalarında yer yer yerel yoğunluklar görülse de genel tablo akıcı durumda.
Anadolu Yakası'nda köprü yönüne seyredecek sürücülerin ve toplu taşıma kullanan vatandaşların alternatif olarak Avrasya Tüneli veya Marmaray hattını tercih etmeleri, olası gecikmelerin önüne geçmek adına tavsiye ediliyor.
1. Köprüler ve Geçişler
15 Temmuz Şehitler Köprüsü (Boğaziçi Köprüsü): Anadolu Yakası'ndan (Altunizade / Üsküdar) Avrupa Yakası yönüne katılım ve yaklaşım hatlarında koyu kırmızı/bordo yoğunluk bulunuyor.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM): Anadolu Yakası yaklaşımı olan Ümraniye – Kavacık hattı üzerinde TEM bağlantısında koyu kırmızı yoğunluk hakim.
2. Otoyollar ve Ana Arterler
TEM Otoyolu (O-2) - Anadolu Yakası:
Ümraniye – Kavacık Aksı (FSM Yönü): Bordo renkle gösterilen çok ağır trafik akışı var.
Ataşehir – Sancaktepe / Maltepe Aksı: TEM üzerinde uzun bir hatta koyu kırmızı yoğunluk görülüyor.
D-100 (E-5) Karayolu:
Anadolu'da; Altunizade – Köprü Katılımı, Kadıköy – Maltepe – Kartal Güzergahının bazı bölümleri ve
Avrupa'da Şişli/Mecidiyeköy'de meydana gelen kaza sebebiyle yoğunluk bulunmakta.
3. Trafik Yoğunluğunun En Yüksek Olduğu İlçeler
Üsküdar: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yaklaşımı, Altunizade ve Harem/Sahil bağlantı hatları.
Ümraniye: TEM otoyolu üzeri ve FSM Köprüsü katılım aksı.
Ataşehir: TEM Otoyolu geçişi ve D-100 (E-5) bağlantı noktaları.
Maltepe & Kartal: D-100 ve TEM üzerindeki ara bağlantı aksları
Şişli / Kağıthane: Avrupa Yakası'nda kaza/olay simgesinin yer aldığı E-5 / O-1 bağlantı hatları.